பிளாட்பார கடைகளை கண்டுகொள்ளாத உணவு பாதுகாப்புத்துறை: இங்கு மீண்டும் மீண்டும் பழைய எண்ணெய் ஜோர்
பிளாட்பார கடைகளை கண்டுகொள்ளாத உணவு பாதுகாப்புத்துறை: இங்கு மீண்டும் மீண்டும் பழைய எண்ணெய் ஜோர்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 07:33 PM ADDED : நவ 16, 2026 07:30 PM
கோவை: ஒருமுறை பயன்படுத்திய எண்ணெயை மீண்டும் பயன்படுத்த மத்திய உணவு பாதுகாப்பு தர நிர்ணய ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது. இதனால், உடலில் அதிக கொழுப்பு சேர்ந்து, இதயம், வயிறு சார்ந்த நோய்கள் வர வாய்ப்புள்ளது. இதை தடுக்க ரூகோ (RUCO - Repurpose Used Cooking Oil) திட்டம் 2018ல் கொண்டு வரப்பட்டது.
இந்த திட்டத்தின்படி, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அக்ரிகேட்டர் மூலம், தினசரி 50 லிட்டருக்கும் அதிகமாக எண்ணெய் பயன்படுத்தும் ஓட்டல், உணவு, வணிக நிறுவனங்களிடம் எண்ணெய் பெற்று, அதை பயோடீசல் தயாரிக்கும் நிறுவனங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
ஐந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட அக்ரிகேட்டர்கள் உள்ளனர். இவர்கள் வாயிலாக மாதம், 50 ஆயிரம் லிட்டர் வரை எண்ணெய் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. பழைய எண்ணெய் மீண்டும் மார்க்கெட்டில் பயன்படுத்துவது தெரியவந்தால், உரிய நிறுவனம் மீது சட்ட ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தில், 50 லிட்டருக்கும் குறைவாக எண்ணெய் பயன்படுத்தும் ஓட்டல், தள்ளுவண்டி கடைகளில் ஆய்வு செய்வதில்லை. ஆனால் அங்கே தான், பழைய எண்ணெய் மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்துவது அதிகரித்துள்ளதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
பழைய எண்ணெய் எந்த முறையில் பயன்படுத்தினாலும் ஆரோக்கியத்திற்கு எதிரானது என்பதால், அனைத்து உணவகங்களிலும் ஆய்வு செய்ய, உணவு பாதுகாப்பு துறை முன்வர வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
உணவு பாதுகாப்பு துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘வழக்கமான ஆய்வின் போது, பழைய எண்ணெய் பயன்படுத்தினால் நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். பொதுமக்களும், 94440 42322 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணில் தகவல் தெரிவிக்கலாம். புகார் அளிப்பவரின் விபரங்கள் ரகசியம் காக்கப்படும்’ என்றனர்.