நடைபாதையில் செருப்பு கடைகள்: மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகிலேயே அவலம்
நடைபாதையில் செருப்பு கடைகள்: மாநகராட்சி அலுவலகம் அருகிலேயே அவலம்
UPDATED : நவ 20, 2026 05:58 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:54 PM
டவுன்ஹால்: ஸ்மார்ட் சிட்டி நிதியில் டவுன்ஹால் மணிக்கூண்டு முதல் விக்டோரியா ஹால் வரை நடைபாதை அமைக்கப்பட்டது; பல கோடி ரூபாய் மாநகராட்சி செலவழித்தது. பேவர் பிளாக் கற்கள் பதித்தது. பயணிகள் காத்திருக்க மேற்கூரை அமைத்து, சின்ன சின்ன இருக்கைகள் போடப்பட்டன.
பொதுப்பணித்துறை அலுவலக சுற்றுச்சுவரை ஒட்டி, கடைகள் நடத்துவதற்கு அத்துறை அனுமதி அளித்திருக்கிறது. செருப்பு கடைகள் நடத்துவோர், நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து, டேபிள் அமைத்து செருப்புகளை பரப்பி இருக்கின்றனர்.
பயணிகள் நிற்பதற்கும், இருக்கையில் அமர்வதற்கும் நடைபாதையில் போதிய இடமில்லை. பாதசாரிகள் செல்ல போதிய வழி இல்லை. பயணிகள் கூட்டத்துக்கு இடையே நுழைந்து செல்ல வேண்டியிருக்கிறது அல்லது ரோட்டில் இறங்கிச் செல்கின்றனர்.
பஸ்கள் நிற்கும் நேரத்தில் கடந்து செல்ல பெண்கள் சிரமப்படுகின்றனர். மாலை நேரத்தில் வகுப்பு முடிந்து வரும் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவ மாணவியர் நுாற்றுக்கணக்கானோர் இங்கு நிற்க இடமின்றி தவிக்கின்றனர்.
காலை முதல் இரவு வரை சிரமமான சூழலே காணப்படுகிறது. செருப்புக்கடையை நடைபாதை வரை நீட்டிப்பதை தடுக்க வேண்டும். எச்சரிக்கையை மீறி மீண்டும் நீட்டித்தால் அவற்றை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்.