2 பர்சன்டேஜ் கேட்டு மேடம் அடம்: மாஜி பேரை சொன்னதும் 'தாம் துாம்'
2 பர்சன்டேஜ் கேட்டு மேடம் அடம்: மாஜி பேரை சொன்னதும் 'தாம் துாம்'
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 08:33 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 08:32 PM
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் மனு அளிக்க வந்திருந்த ஒருவரிடம் சித்ரா பேசிக்கொண்டிருந்தார். மித்ராவை பார்த்ததும் அருகில் வந்தார்.
''கார்ப்பரேஷன் நிர்வாகமே முடங்கிப் போயிருக்குன்னு சொல்றாரு அவரு...அதான் பேசிட்டிருந்தேன். உண்மையா...''
''ஆமா. தி.மு.க. ஆட்சியில ஒர்க் பண்ணுன ஆபீசர்களையும், பழைய கமிஷனருக்கு நெருக்கமா இருந்தவங்களையும் ஒரு தினுசா பாக்குறாராம் புது கமிஷனரு. புதுசா வந்திருக்கற ஒரு லேடி ஆபீசருக்கு ஏகப்பட்ட அதிகாரங்களை குடுத்ருக்காரு. அஞ்சு ஜோன் பைல்களும் அவுங்களுக்கு போகுது. ஆனா, ஒன்னு கூட கையெழுத்தாகி திரும்பி வர மாட்டேங்குதாம். 250 பைல் வரைக்கும் பெண்டிங்ல இருக்குன்னு ஆபீசர்ஸ் புலம்புறாங்க...''
''2 பர்சன்டேஜ் கமிஷன் கேக்குறதா கேள்விப்பட்டேனே...''
''லஞ்சம் வாங்கக் கூடாது, பார்ட்டி பண்ட் கிடையாதுன்னு சி.எம். விஜய் வெளிப்படையா அறிவிச்சிருக்காரு. கார்ப்பரேஷன்ல எந்த வேலைக்கும் பார்ட்டி பண்ட் வாங்குறதில்லை. ஆனா தலைமை பொறுப்புல இருக்கற 'மக்கள் பிரதிநிதி', 2 பர்சன்டேஜ் வெட்டுனாதான் கையெழுத்து போடுவேன்னு அடம் பிடிக்கிறாங்களாம். அவுங்க ஆபீசுல மட்டும் 150 பைல் பெண்டிங்ல இருக்காம். கார்ப்பரேஷன்ல இருக்கற ரெண்டு லேடீஸ்னால ஒட்டு மொத்த நிர்வாகமே ஸ்தம்பிச்சு கிடக்குன்னு சொல்றாங்க. புது கமிஷனர் கண்டுக்காம இருக்காருன்னு கம்ப்ளைன்ட் கிளம்பியிருக்கு...''
''வடக்கு தாலுகா ஆபீசுல லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸ்காரங்க ரெய்டு நடத்துனாங்களே...எதாச்சும் சிக்குச்சா?''
''5 ஆயிரம் மட்டும் கேஷா சிக்குச்சு. ஆனா 7 லட்சம் ரூபா ஜி-பேல டிரான்ஸ்பர் பண்ணியிருக்கறத கண்டுபிடிச்சுட்டாங்க. அத பத்தி கேட்டதுக்கு, எஸ்.ஐ.ஆர்., எலக்ஷன் வேலைக்கு செலவு பண்ணுன அமவுன்ட் அது. இப்பதான் வந்துச்சுன்னு சமாளிச்சிருக்காங்க''
''எலக்ஷன் முடிஞ்சு ரெண்டு மாசம் ஆயிருச்சே...இன்னும் எத்தன நாளைக்குதான் இப்டி ஏமாத்த போறாங்களோ''
''வடக்கு, மேற்குல சர்வே பண்றவங்க, 'ப' குடுக்காம எந்த வேலயும் பாக்கறதில்லை. குடுக்காதவங்க அப்ளிகேஷன ஏதாவது காரணம் சொல்லி திருப்பி அனுப்புறாங்க. அப்படியே பட்டால பேரு மாத்திக்குடுத்தாலும், அட்ரஸ்லயோ, அளவுகள்லயோ சின்னதா மிஸ்டேக் பண்ணி, அப்புறமா அவங்கள நடையா நடக்க வக்கிறாங்க. கலெக்டர்தான் இதுக்கு புல்ஸ்டாப் வெக்கணும்''
''தகவல் கிடைச்சா கலெக்டர் அதெல்லாம் கரெக்டா ஆக்்ஷன் எடுத்துர்றாரு. கார்ப்பரேஷன் கவுன்சிலர்ங்க நடத்துற டிராமாவுக்குதான் யாரு புல்ஸ்டாப் வெக்கறதுன்னு தெரியலை''
''கரெக்டா சொன்னீங்க. போன கூட்டத்ல தி.மு.க.,வுக்கும் காங்.,க்கும் ஏற்பட்ட பிரச்னைல, கவுன்சிலர் காயத்ரியை வெளியேத்துங்கன்னு மேயர் சொன்னாங்க. ஆனா போலீஸ் கண்டுக்கலை''
''இதுக்கு முன்னால நடந்த கூட்டத்லயும் இதே காயத்ரியை வெளியேத்த சொன்னாங்க. அப்பவும் போலீஸ் கண்டுக்கலயே''
''யெஸ். அவங்க ரொம்ப இன்சல்ட்டா பீல் பண்ணுனாங்க போலருக்கு. யார்ட்ட புலம்புனாங்கன்னு தெரியல. அடுத்த கூட்டத்ல இருந்து கூடுதல் போலீஸ் போடணும்னும், மேயர் கூப்டா உள்ள போயி அவங்க உத்தரவுபடி நடந்துக்கணும்னும் போலீஸ் மேல்மட்டத்துல இருந்து அட்வைசாம்''
''நம்ம 'மாற்றுத்திறன் ஆபீசருக்குதான்' யார் அட்வைஸ் பண்றதுன்னு தெரியல''
''கலெக்ட்ரேட்ல இருக்காரே...அவரா''
''அவரேதான். டி.என்.ரைட்ஸ் திட்டத்துக்கு ஒரு காருக்கு மாசா மாசம் அம்பதாயிரம் ஒதுக்குறாங்க. மாசம் 3 ஆயிரம் கி.மீ. கார் ஓடணும். இந்த அம்பதாயிரத்ல கமிஷன் கேட்ருக்காரு நம்ம ஆபீசர்''
''இன்னும் டிஎம்கே ஆட்சிதான் நடக்குதுன்னு நினைச்சுட்டாரு போலருக்கு. அப்றம் என்னாச்சு?''
''லஞ்சம் தர முடியாதுன்னு நாம பெருசா பிரன்ட் பேஜ்ல போட்டதை படிச்சிருப்பாரு போலருக்கு அந்த கான்ட்ராக்டர். கமிஷன் தர முடியாதுன்னுட்டாராம். அதனால கேட்டபடி கமிஷன் குடுக்கற வேற ஆளை ஆபீசர் தேடிட்டு இருக்காருன்னு சொல்றாங்க''
''அவரு தேடுறது இருக்கட்டும். சீக்ரமே அவருக்கு பதிலா வேற ஆபீசர கவர்மென்ட் தேடீரும்''
''நிஜமாவே இந்த ஆட்சில லஞ்சம் நல்லாவே குறைஞ்சிருக்கு. எந்த கவர்மென்ட் ஆபீஸ் போனாலும் இத நல்லா பீல் பண்ண முடியுது''
''அன்னுார் சர்வே ஆபீஸ் மாதிரி சில இடங்கள்ல மட்டும் இன்னும் திருந்தலை''
''என் காதுக்கும் வந்துச்சு. வீட்டுக்கே வர வச்சு வசூல் பண்றாங்களாமே''
''ஆமா. ஆன்லைன்ல அப்ளை பண்ணுனா லேட் ஆகும். எங்ககிட்ட குடுத்தா உடனே உட்பிரிவு பண்ணித்தர்றோம்னு அமவுன்ட் கறக்குறாங்க. விஜய் ஆட்சிக்கு கெட்ட பேரு கொண்டு வர்ற இந்த மாதிரி ஆளுங்களதான் முதல்ல துாக்கணும்''
''ஓப்பனா பேர சொன்னா துாக்கறதுக்கு வசதியா இருக்கும்''
''மேட்டுப்பாளையத்துல நடந்த அதிமுக செயல்வீரர்கள் கூட்டத்ல இப்படித்தான் வேலுமணி பேரை, அம்மா பேரவை நிர்வாகி நாசர் சொல்லத் துவங்குனதும், ஆளாளுக்கு எந்திரிச்சு காச் மூச்னு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம்''
''அப்றம்?''
''மாஜி எம்மெல்லே செல்வராஜ் புகுந்து, வேலுமணி நல்லவருதான். அவரு எடுத்த முடிவுதான் சரியில்லன்னு சமாளிச்சிருக்காரு''.
''அத விடுங்க...போன வாரம் மாதிரி போலீஸ் மேட்டர் எதாச்சும் இருக்கா?''
''இருக்கே...துடியலுார்ல பாலியல் வன்முறை புகார்ல சிக்குன அவங்க ஆள காப்பாத்த, காக்கிகள் படாதபாடு பட்ருக்காங்க. அவரு போட்டோ, இன்பர்மேஷனை மீடியாக்கு குடுக்கக்கூடாதுன்னு மேலிடத்ல இருந்து உத்தரவு வந்துருக்கு''
''அப்றம் என்னாச்சு?''
''நெலம கைமீறி போனதாலதான் வேற வழியில்லாம அந்த போலீஸ்காரரை ரகசிய எடத்துல வச்சு விசாரிச்சு, மீடியாக்கு தெரியாம ரிமாண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இதே போலீஸ்காரர்தான் தடாகம் ஏரியால டூவீலர்கள்ல வசூலை போட்டு சிக்குனாராம். அப்பவும் மேட்டர் வெளிய லீக் ஆகாம அமுக்கிட்டாங்க.
''வசூல்ல ேஷர் போகுமுல்ல'' என்று நக்கலாக சிரித்தார் மித்ரா.
இருவரும் சிரித்தபடி கலெக்டர் அலுவலகத்துக்குள் நுழைந்தனர்.