வனவிலங்குகளுடன் 'செல்பி': வனத்துறை எச்சரிக்கை

UPDATED : அக் 28, 2026 06:02 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் --- குன்னுார் மலைச்சாலையில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவால், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊட்டி, குன்னுார் செல்லும் அனைத்து வாகனங்களும், மேட்டுப்பாளையம் -- கோத்தகிரி சாலை வழியாக திருப்பி விடப்பட்டுள்ளன. மாற்றுப் பாதையில் வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்துள்ள நிலையில், சாலையில் உலா வரும் வனவிலங்குகளுடன், 'செல்பி' எடுக்கக் கூடாது என வனத்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.
மேட்டுப்பாளையம் வனவர் சிங்காரவேலு கூறியதாவது:
கோத்தகிரி சாலை அடர்ந்த வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளதால், யானை, காட்டுப்பன்றி உட்பட வனவிலங்குகளின் நடமாட்டம் இங்கு அதிகமாக உள்ளது. சாலையை யானை உட்பட வனவிலங்குகள் கடக்கும்போது, வாகனங்களை நிறுத்தி 'செல்பி' எடுக்கவோ, மிக அருகில் சென்று புகைப்படம் எடுக்கவோ முயற்சி செய்யக் கூடாது.
மனிதர்களின் இத்தகைய செயல்களால், வன விலங்குகள் கோபமடைந்து தாக்கக்கூடும். இச்சாலையில், வனவிலங்குகள் ஊருக்குள்ளோ அல்லது சாலைக்கோ வராமல் தடுக்க, இரு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, 24 மணி நேரமும் தீவிர ரோந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.-