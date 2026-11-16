காட்டு மாட்டை கண்டு ஓடிய வனக்காப்பாளர் விழுந்து காயம்
காட்டு மாட்டை கண்டு ஓடிய வனக்காப்பாளர் விழுந்து காயம்
UPDATED : நவ 15, 2026 07:27 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:24 PM
வால்பாறை: காட்டுமாட்டை கண்டு அலறியடித்து ஓடிய வனக்காப்பாளருக்கு காலில் முறிவு ஏற்பட்டது.
வால்பாறை வனச்சரகத்திற்கு உட்பட்ட கவர்க்கல் வனப்பகுதியில், அட்டகட்டி வனச்சுற்றில் பணியாற்றி வரும் நான்கு வனத்துறையினர், கவர்க்கல் வனப்பகுதியில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது வனப்பகுதியில் புதரில் இருந்த காட்டுமாடு ஒன்று திடீரென வெளியே வந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த வனத்துறையினர் அலறியடித்து ஓடிய போது, எதிர்பாராத விதமாக வனக்காப்பாளர் நந்தினி, 27. என்பவருக்கு வலது காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.
இதனையடுத்து வனத்துறையினர் காட்டுமாட்டை அங்கிருந்து விரட்டினர். வலது காலில் பலத்த காயமடைந்த வனக்காப்பாளர் நந்தினியை மீட்டு, பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
காயமடைந்த வனக்காப்பாளரை வால்பாறை எம்.எல்.ஏ., சுதாகர், வால்பாறை வனச்சரக அலுவலர் சுரேஷ்கிருஷ்ணா மற்றும் வனத்துறையினர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினர்.