/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/எஸ்டேட்டில் காட்டுமாடு தொழிலாளர்கள் அச்சம்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
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வால்பாறை: வால்பாறை எஸ்டேட்டில், காட்டுமாடுகள் முகாமிடுவதால் தொழிலாளர்கள் தேயிலை பறிக்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
வால்பாறை அடுத்துள்ள, ரொட்டிக்கடை செல்லும் வழியில் உள்ளது அய்யர்பாடி எஸ்டேட். இங்கு பகல் நேரத்தில் யானை, சிறுத்தை, காட்டுமாடு, கரடி உள்ளிட்ட வனவிலங்குகள் காணப்படுகின்றன.
இந்நிலையில், அய்யர்பாடி அப்பர்பாரளை எஸ்டேட் பகுதியில் காட்டுமாடுகள் பகல் நேரத்தில் முகாமிடுகின்றன. இதனால் தொழிலாளர்கள் தேயிலை பறிக்கும் பணியில் ஈடுபட முடியாமல் அவதிப்படுகின்றனர்.
வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் இருந்தால், அங்கு எஸ்டேட் நிர்வாகங்கள் தொழிலாளர்களை பணியில் ஈடுபடுத்தக்கூடாது. உடனடியாக வனத்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்,’ என்றனர்.