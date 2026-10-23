பி.எஸ்.ஜி. சர்வஜன மேல்நிலை பள்ளியின் நிறுவன நாள் விழா
பி.எஸ்.ஜி. சர்வஜன மேல்நிலை பள்ளியின் நிறுவன நாள் விழா
ADDED : அக் 22, 2026 04:41 PM
கோவை: பி.எஸ்.ஜி. சர்வஜன மேல்நிலைப் பள்ளியின் நிறுவன நாள் விழா, பி.எஸ்.ஜி. தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில் இன்று (அக்.,22) கொண்டாடப்பட்டது. பி.எஸ்.ஜி. சன்ஸ் அறக்கட்டளை அறங்காவலர் கோபாலகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார்.
விழாவில் பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ராமலிங்கம் பேசியதாவது:
நாளைய உலகின் நட்சத்திர மனிதர்களாக உருவெடுக்கும் மாணவர்கள், படித்த பள்ளிக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும்; அதுவே நாம் படித்ததற்கான அடையாளம். கல்வி என்பது ஒருவருக்கொருவர் கொடுத்துக் கொண்டே செல்லக்கூடியது. அழியாத செல்வம். உங்கள் பள்ளியை தினமும் வணங்கினால், வளர்ச்சி தானாகவே இருக்கும். ஏனெனில், நல்ல எண்ணங்கள் தான் ஒரு மனிதனை உயர்த்தும். ஆன்ம சக்தியுடைய ஆலயத்துக்கு சமமான இடம் பள்ளி. என்றும் பழமையை துாக்கி எறியக்கூடாது. ஏனெனில் பழமையுடன் புதுமை கலந்துள்ளது என்பது நம் பாரத வரலாறு. பண்பின் சிகரமாக மாணவர்கள் வர வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
பீளமேடு மாநகராட்சி ஆரம்பப்பள்ளி தலைமையாசிரியை சகுந்தலா, காளப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் தமிழ்செல்வன், ப்ளூமவுன்ட் காஸ்டிங்ஸ் நிர்வாக இயக்குனர் செந்தில்குமார், காக்னிசன்ட் டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ் டெலிவரி இயக்குனர் ரமேஷ், திருப்பூர் அரசு மருத்துவமனை டாக்டர் விநாயக பிரபு ஆகியோருக்கு ‘சீரார்ந்த முன்னாள் மாணவர் விருது’ வழங்கப்பட்டது.
செயலாளர் நாராயணசாமி, பள்ளி தலைமையாசிரியர்(பொ) மாரியப்பன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.