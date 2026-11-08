பிஎஸ்ஜி நர்சிங் கல்லூரியின் நிறுவன தின விழா

UPDATED : நவ 07, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:54 PM
கோவை: பிஎஸ்ஜி நர்சிங் கல்லூரியின் 2026ம் ஆண்டின் நிறுவன தின விழா, பிஎஸ்ஜி ஐ.எம்.எஸ்.ஆர் அரங்கில் கொண்டாடப்பட்டது.
இந்த விழாவின் சிறப்பு விருந்தினராக டில்லியிலுள்ள இந்திய பயிற்சி பெற்ற செவிலியர்கள் சங்கத்தின் தேசியத் தலைவர் டாக்டர் ஆனி குமார் கலந்து கொண்டார். பிஎஸ்ஜி சன்ஸ் அறக்கட்டளையின் நிறுவனர் கார்த்திகேயன் முன்னிலை வகித்தார். அறங்காவலர் கோபலகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார்.
சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் ஆனி குமார், எதிர்கால நர்சிங் நிபுணர்களை உருவாக்குவதில் பிஎஸ்ஜி நர்சிங் கல்லூரியின் பணியை பாராட்டினார்.
மூன்று சிறந்த முன்னாள் மாணவர்கள் கவிதா விஜய், மேஜர்(ஓய்வு) ரம்யா , டாக்டர் வேம்பு ஆகியோரை நிறுவனம் கவுரவித்தது.
நிறுவனத்தின் முன்னாள் மாணவர்கள் இதழான ‘தி அலுமினி பல்ஸ் 26’ வெளியிடப்பட்டது. பிஎஸ்ஜி நர்சிங் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ஜெயதீபா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.