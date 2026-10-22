/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஹோட்டலுக்குள் புகுந்தது கார் நான்கு பேர் காயம்
UPDATED : அக் 20, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 19, 2026 10:06 PM
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பொள்ளாச்சி: ஆனைமலை அருகே ஹோட்டலுக்குள் கார் புகுந்து விபத்துக்குள்ளானதில், நான்கு பேர் காயமடைந்தனர்.
பொள்ளாச்சி அருகே ஆனைமலை முக்கோணம் பகுதியில் வந்த கேரளா பதிவெண் கொண்ட கார், நேற்று மாலை எதிர்பாராதவிதமாக அங்கு இருந்த தனியார் ஹோட்டலுக்குள் புகுந்தது.
இந்த விபத்தில், ஹோட்டல் உரிமையாளர் கீதாமணி,45, புரோட்டோ மாஸ்டர் ராஜேந்திரன், 60, கண்ணன், 52 ஆகியோர் காயமடைந்து அம்பராம்பாளையம் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட வேட்டைக்காரன்புதுாரை சேர்ந்த காஜாமைதீன், 48, கோவை தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்.
விபத்து குறித்தும், காரில் வந்த நபர்கள் குறித்தும் ஆனைமலை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.