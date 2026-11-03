‘மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் டெண்டர் முடிவாகவில்லை’: அமைச்சர் சம்பத்குமார் தகவல்
‘மாணவர்களுக்கு இலவச சைக்கிள் டெண்டர் முடிவாகவில்லை’: அமைச்சர் சம்பத்குமார் தகவல்
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 10:47 PM
கோவை: மீன் வளம் மற்றும் மீன்வளத்துறை சார்பில் கோவை கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் 14 மீனவர்களுக்கு ஐஸ் பாக்ஸ் பெட்டியுடன் கூடிய டி.வி.எஸ்., எக்ஸ்.எல்.இருசக்கர வாகனத்தை பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் சம்பத்குமார் வழங்கினார்.
அப்போது, அவர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
ரேஷன் கடைகளில் விநியோகிக்கும் வெங்காயத்தின் தரத்தை மதிப்பீடு செய்து விநியோகிக்க அறிவுறுத்தியுள்ளோம். வரும் காலங்களில் சிறை கைதிகள் தப்பி ஓடுவதைத்தடுப்பது தொடர்பாகக் காவல்துறையுடன் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறோம்.
காவலர்களுக்கு ஒரு நாள் கட்டாய ஓய்வு வழங்குவது தொடர்பாகக் கால அவகாசம் தேவைப்படுகிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பை முதல்வர் அறிவிப்பார். ஒவ்வொரு மாநகராட்சிக்கும் தனித்தனியாகக் கொடி இருக்கிறது. தமிழகத்திற்கு அடையாளமாகக் கொடி இருப்பது தப்பில்லையே.
அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பிளஸ் 1, பிளஸ் 2 படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச சைக்கிள் வழங்கும் திட்டத்தில், கொள்முதல் செய்ய இதுவரை டெண்டர் முடிவாகவில்லை. பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது.
நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலைக்குள் வர வேண்டும் என்பதே அரசின் நோக்கம். டெண்டர் முடிவான 150 நாட்களுக்குள் பணிகளை முடிக்க வேண்டும்; ஆனால், அதற்கு முன்பாகவே பணிகளை முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். பண்டிகை காலங்களில் அதிக கட்டணம் வசூலிக்கும் ஆம்னி பேருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்படும்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்தார்.
நிகழ்ச்சியில், கலெக்டர் பவன்குமார், மீன்வளத்துறை துணை இயக்குனர் வேல்முருகன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.