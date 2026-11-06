/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/முதியோருக்கு இலவச வேட்டி சேலை வினியோகம் துவக்கம்
ADDED : நவ 06, 2026 08:26 PM
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கோவை: மாவட்டத்தில் முதியோர் உதவித்தொகை பெறுவோருக்கு தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு இலவச வேட்டி, சேலை வழங்கும் பணி இன்று (நவ.,6) துவங்கியது.
பொங்கல் பண்டிகையின்போது ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு இலவச வேட்டி, சேலை வழங்கப்படுகிறது. தீபாவளி பண்டிகையின்போது முதியோர் உதவித்தொகை பெறுவோருக்கு மட்டும் வழங்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில், கோவை மாவட்டத்தில் 68 ஆயிரம் முதல் 70 ஆயிரம் பேர் வரை முதியோர் உதவித்தொகை பெற்று வருகின்றனர். அவர்களுக்கு இலவச வேட்டி, சேலை வழங்கப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கைரேகையை பதிவு செய்த பிறகே வேட்டி, சேலை வழங்கப்படுகிறது. இதுகுறித்து பயனாளர்களின் மொபைல் போன் எண்ணுக்கு எஸ்.எம்.எஸ்., அனுப்பப்பட்டுள்ளது. அதன் அடிப்படையில், ரேஷன் கடைகள் வாயிலாக முதியோருக்கு வேட்டி, சேலை வினியோகம் செய்யப்படுகிறது.