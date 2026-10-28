நவ.,1ல் இலவச மருத்துவ சிகிச்சை முகாம்

UPDATED : அக் 27, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:26 PM
சூலூர்:
அரசூர் சீபா நகரில் வரும், நவ., 1 ம்தேதி இலவச கண் சிகிச்சை மற்றும் பொது மருத்துவ முகாம் நடக்கிறது.
கோவை மாவட்ட பார்வை இழப்பு தடுப்பு சங்கம், அத்வைத் லட்சுமி நிறுவனம், டைட்டன் பெயிண்ட்ஸ் மற்றும் சங்கரா கண் மருத்துவமனை சார்பில், இலவச கண் சிகிச்சை முகாம், அரசூர் சீபா நகர் சமுதாய கூடத்தில், வரும், நவ. ,1 ம்தேதி நடக்கிறது.
காலை, 10:00 முதல்,மதியம், 2:00 மணி வரை நடக்கும் முகாமில், சிறியவர் முதல் பெரியவர் வரை அனைத்து தரப்பினருக்கும் கண் தொடர்பான அனைத்து பாதிப்புகளுக்கும் இலவச மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கப்படுகிறது.
இலவச பொது மருத்துவ முகாமும் நடக்கிறது. பல், தோல் மருத்துவம், பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான மருத்துவம், காது, மூக்கு, தொண்டை உள்ளிட்ட அனைத்து மருத்துவ ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட உள்ளன. பி.எஸ்.ஜி., மற்றும் சங்கரா கண் மருத்துவமனை மருத்துவ குழுவினர் பங்கேற்று பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ள உள்ளனர்.