தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களால் இந்தியாவுக்கு 70 சதவீத சந்தை வாய்ப்பு: ஏ.இ.பி.சி., தலைவர் சக்திவேல் நம்பிக்கை
தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களால் இந்தியாவுக்கு 70 சதவீத சந்தை வாய்ப்பு: ஏ.இ.பி.சி., தலைவர் சக்திவேல் நம்பிக்கை
UPDATED : நவ 18, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 17, 2026 09:28 PM
திருப்பூர்: ‘‘தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களால், உலகளாவிய உள்நாட்டு உற்பத்தியில், 70 சதவீதம் சந்தை வாய்ப்பு கிடைக்கும்,’’ என, ஏ.இ.பி.சி., தலைவர் சக்திவேல் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் சார்பில், தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்த வாய்ப்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வு கருத்தரங்கு நேற்று சென்னையில் நடந்தது.
அதில், ஏ.இ.பி.சி., தலைவர் சக்திவேல் பேசுகையில், ‘‘இந்திய ஆடைத்துறையில், அடுத்த 10 ஆண்டுகள் அபாரமான வளர்ச்சி கிடைக்கும். தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களால், உலகளாவிய உள்நாட்டு உற்பத்தியில், 70 சதவீதம் சந்தை வாய்ப்புகள் இந்தியாவுக்கு கிடைக்கும்.
லண்டன் மற்றும் கோபன்ஹேகனில் நடக்கும் வர்த்தக சந்திப்பு நிகழ்ச்சி, சர்வதேச வர்த்தக மேம்பாட்டு முயற்சிகளில் ஏற்றுமதியாளர் பங்கேற்க வேண்டும். புதுடில்லியில் 2027 பிப். மாதம் நடக்கும் பாரத் டெக்ஸ் கண்காட்சியிலும் பங்கேற்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
பூஜ்ஜிய வரி சலுகை
மத்திய அரசின் வெளிநாட்டு வர்த்தக பிரிவின் கூடுதல் இயக்குனர் ராஜலட்சுமி தேவராஜ் பேசுகையில், ‘‘கடந்த 2025 – -26 நிதியாண்டில், மாநிலத்தின் ஜவுளி ஏற்றுமதியில், திருப்பூர், 53 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான பங்களிப்பை கொண்டுள்ளது.
ஏற்றுமதி மேம்பாட்டுக்கான, ‘நிர்யத் புரோத்சாஹன்’ மற்றும் ‘நிர்யத் திஷா’ திட்டங்கள் தொழில்துறைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தங்களில், கட்டண சலுகை மற்றும் பிற சலுகைகளும் கிடைக்கும். ஜவுளி ஏற்றுமதிக்கு பூஜ்ஜிய வரிச்சலுகை கிடைக்கும்,’’ என்றார்.
‘சிம்பயாசிஸ்’ மேலாண்மை ஆய்வு நிறுவனத்தின் பொருளாதாரம் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தகத் துறை இணைப் பேராசிரியர் சஞ்சய் குமார் மங்களா, தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தம், அதன் பயன்பாடு, வாய்ப்புகள் குறித்து விளக்கினார். பாரத் டெக்ஸ் வர்த்தக கூட்டமைப்பு உறுப்பினர் கவுதம் ஜெயின், ‘பாரத் டெக்ஸ் – 2027’ கண்காட்சி மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் குறித்து பேசினார். ஏ.இ.பி.சி., பொது மேலாளர் ஈஸ்வரசுந்தர் நன்றி கூறினார்.