நிதி வரவில்லை! மேட்டுப்பாளையம் - அவிநாசி 4 வழி சாலைக்கு... 80 சதவீத வேலைகள் முடிந்தும் பயன் இல்லை
நிதி வரவில்லை! மேட்டுப்பாளையம் - அவிநாசி 4 வழி சாலைக்கு... 80 சதவீத வேலைகள் முடிந்தும் பயன் இல்லை
UPDATED : நவ 20, 2026 08:01 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:01 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு உட்பட்ட மேட்டுப்பாளையம் - அன்னூர் - அவிநாசி இடையிலான 38 கி.மீ., தூர இருவழிச்சாலை, அப்பகுதியின் முக்கிய போக்குவரத்து வழித்தடமாக உள்ளது.
சேலம், ஈரோடு, திருச்சி, கரூர், திண்டுக்கல் மற்றும் திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து ஊட்டிக்கு செல்லும் சுற்றுலா பயணிகளும், உள்ளூர் மக்களும் இந்த சாலையை அதிகளவில் பயன்படுத்துகின்றனர்.
தினமும் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் பயணிப்பதால், காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வந்தது. இதையடுத்து, பொதுமக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று இச்சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக தரம் உயர்த்த தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டு, கோவை கோட்ட மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன.
இத்திட்டத்தில் 15 சிறு பாலங்கள் கட்டுதல் மற்றும் சாலை அகலப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வந்தன. சுமார் 800 மரங்கள் வெட்டப்பட்ட நிலையில், அதற்கு ஈடாக 3,000 மரக்கன்றுகளும் நடப்பட்டன. 80 சதவீத பணிகள் முடிவடைந்த நிலையில், ஆறு மாதமாக எந்த முன்னேற்றமும் இல்லாமல்; வேலைகள் முடங்கி விட்டன.
நெடுஞ்சாலை துறை உயர் அதிகாரியிடம் கேட்டபோது, ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிதி இன்னும் முழுமையாக ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. நிதி பற்றாக்குறை காரணமாக 20 சதவீத பணிகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளனர் என்றார்.
ஒப்பந்த நிறுவனமான சங்கர் அண்ட் கோ நிறுவன அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டு கேட்ட போது அவர் பதில் அளிக்க மறுத்துவிட்டார். அதில் பணி புரிந்த பெயர் சொல்ல விரும்பாத ஒருவர் கூறுகையில், மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறையில் செயல்பட்டு வந்த உட்பிரிவு துறைகள் பலவும், ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் நிதி ஒதுக்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது, என்றார்.
படம் :- திரு. பாலாஜி.