சித்தர்கள் வழிபட்ட சாலையூர் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா
சித்தர்கள் வழிபட்ட சாலையூர் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 07:14 PM
அன்னூர்:
சாலையூரில் சித்தர்கள் வழிபாடு செய்த பழமையான பழனி ஆண்டவர் கோவில் உள்ளது. இக்கோவிலில் கந்த சஷ்டி திருவிழா வருகிற 10ம் தேதி துவங்குகிறது.
அதிகாலை 5:00 மணிக்கு, மூலவருக்கு அபிஷேகம், அலங்கார பூஜை நடைபெறுகிறது.
வரும் 11ம் தேதி முதல், 14ம் தேதி வரை, தினமும் அதிகாலையில், மூலவருக்கு அபிஷேக, அலங்கார பூஜையும், மாலையில் வேள்வி பூஜையும் நடைபெறுகிறது. வருகிற 15ம் தேதி காலை 10:00 மணிக்கு, மூலமந்திர அர்ச்சனை, பேரொளி வழிபாடு நடைபெறுகிறது. மாலை 4:30 மணிக்கு சூரசம்ஹாரம் நடைபெறுகிறது.
இரவு 7:00 மணிக்கு தெய்வானை தவசு காட்சி பூஜை நடைபெறுகிறது. 16ம் தேதி காலை விநாயகர் கோவிலில் இருந்து சீர்வரிசை எடுத்து வரப்படுகிறது.
மதியம் 12:00 மணிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவம் நடைபெறுகிறது. விழாவில் சிரவை ஆதினம் குமரகுருபர சாமிகள் அருளுரை வழங்குகிறார்.
எல்லப்பாளையம், பழனி ஆண்டவர் கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழா வருகிற 10ம் தேதி துவங்குகிறது. 14ம் தேதி வரை தினமும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெறுகிறது. 15ம் தேதி காலையில் மூலவருக்கு வேல் வழிபாடு, சண்முக அர்ச்சனை நடைபெறுகிறது.
வரும் 16ம் தேதி காலை வேள்வி பூஜையும், மதியம் 12:00 மணிக்கு தெய்வானை உடனமர் கல்யாண சுப்பிரமணியருக்கு திருக்கல்யாணமும் நடைபெறுகிறது.