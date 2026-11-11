/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ஸ்ரீ சென்னியாண்டவர் கோயிலில் கந்த சஷ்டி விழா
UPDATED : நவ 10, 2026 09:38 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:36 AM
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கருமத்தம்பட்டி: கருமத்தம்பட்டி அடுத்த விராலிக் காட்டில் உள்ள ஸ்ரீ சென்னியாண்டவர் கோயில் பிரசித்தி பெற்றது. இன்று காலை, 4:00 மணிக்கு, கணபதி ஹோமத்துடன் கந்த சஷ்டி, சூரசம்ஹார விழா துவங்குகிறது. காலை, 6:00 மணிக்கு, சுவாமிக்கு அபிஷேகமும், காப்பு கட்டுதலும் நடக்கிறது.
தினமும், காலை, 11:00 மணிக்கு, சத்ரு சம்ஹார ஹோமமும், 1:00 மணிக்கு மகா தீபாராதனையும் நடக்கிறது.
வரும், 15 ம்தேதி காலை, 9:00 மணிக்கு சத்ரு சம்ஹார ஹோமம் நடக்கிறது. மாலை, 3:45 மணிக்கு வேல் வாங்கும் உற்சவமும், இரவு, 7:00 மணிக்கு சூரசம்ஹாரமும் நடக்கிறது. 16 ம்தேதி காலை, 9:15 மணிக்கு, தெய்வானை திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது.