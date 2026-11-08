முருகப்பெருமான் கோவிலில் நாளை மறுதினம் கந்த சஷ்டி விழா துவக்கம்: 15ம் தேதி சூரசம்ஹாரம்
முருகப்பெருமான் கோவிலில் நாளை மறுதினம் கந்த சஷ்டி விழா துவக்கம்: 15ம் தேதி சூரசம்ஹாரம்
UPDATED : நவ 08, 2026 04:20 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:38 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் உள்ள கோவில்களில் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா, வரும், 15ம் தேதி நடக்கிறது.
பொள்ளாச்சி சுப்ரமணிய சுவாமி கோவிலில், நாளை (9ம் தேதி) மாலை, 5:30 மணிக்கு விநாயகர் பூஜை, அனுக்ஞாஷ்டம், வாஸ்துசாந்தி பூஜையுடன் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார திருவிழா துவங்குகிறது.
நாளை மறுதினம் (10ம் தேதி) காலை, 10:00 மணிக்கு கந்த சஷ்டி உற்சவம், காப்பு கட்டுதல் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. வரும், 14ம் தேதி வரை தினமும் நான்கு கால அபிேஷக ஆராதனைகள் நடக்கிறது.
14ம் தேதி மாலை, 6:00 மணிக்கு வேல் வாங்கும் உற்சவமும், 15ம் தேதி மாலை, 4:30 மணிக்கு சூரசம்ஹாரமும் நடக்கிறது. 16ம் தேதி காலை, 7:00 மணிக்கு மஹா அபிேஷகம், மாலை, 6:00 மணிக்கு திருக்கல்யாண உற்சவமும், 17ம் தேதி மாலை திரு ஊஞ்சல் உற்சவமும் நடக்கிறது.
* குரும்பபாளையம் அம்மணீஸ்வரர் கோவில், 5ம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி விழா நாளை மறுதினம் (10ம் தேதி) துவங்குகிறது. அன்று காலை, கொடியேற்றம், காப்பு கட்டுதல் நிகழ்ச்சி, கணபதி வேள்வி, அபிேஷகம், தீபாராதனை நடக்கிறது. தொடர்ந்து, 11ம் தேதி முதல் 15ம் தேதி காலை, கணபதி வேள்வி, அபிேஷகம், தீபாராதனை நடக்கிறது.
வரும், 14ம் தேதி மாலை, 5:00 மணிக்கு மாரியம்மனிடம், முருகப்பெருமான் சக்திவேல் வாங்கும் நிகழ்ச்சியும்; 15ம் தேதி மாலை, 4:00 மணிக்கு சூரசம்ஹாரமும், இரவு, 8:00 மணிக்கு மஹா அபிேஷகம், தீபாராதனையும் நடக்கிறது.
16ம் தேதி காலை, 9:15 மணிக்கு திருக்கல்யாணம், சிறப்பு அலங்காரம், மஹா தீபாராதனை, மதியம், 11:00 மணிக்கு அன்னதானம், மாலையில் சுவாமி திருவீதி உலா நடக்கிறது.