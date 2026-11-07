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செஞ்சேரிமலையில் வரும் 10ல் கந்த சஷ்டி திருவிழா துவக்கம்
செஞ்சேரிமலையில் வரும் 10ல் கந்த சஷ்டி திருவிழா துவக்கம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:18 PM
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சூலூர்: சுல்தான்பேட்டை அடுத்து செஞ்சேரிமலையில் உள்ள ஸ்ரீ மந்திரகிரி வேலாயுத சுவாமி கோவில் பிரசித்தி பெற்றது.
இங்கு, கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹார விழா மற்றும் திருக்கல்யாண உற்சவம், வரும் 10ம் தேதி காலை 7 மணிக்கு கணபதி ஹோமம், காப்பு கட்டுதலுடன் துவங்கி 14 ம் தேதி வரை நடக்கிறது. 15ம்தேதி மதியம், 2:30 மணிக்கு அம்மனிடம் வேல் வாங்குதலும், 4:30 மணிக்கு, திருமலையை சுற்றி சூரசம்ஹாரம், வெற்றி மாலை சூடும் பூஜை நடக்கிறது. 16 காலை 7 மணிக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடக்கிறது.