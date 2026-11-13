வாலிபரை தாக்கி ரோட்டில் வீசிய கும்பல்: காதலி உட்பட 5 பேர் கைது
வாலிபரை தாக்கி ரோட்டில் வீசிய கும்பல்: காதலி உட்பட 5 பேர் கைது
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:10 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு அருகே, காதலனைக் கொல்ல திட்டமிட்ட இளம்பெண் மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கேரள மாநிலம் பாலக்காடு மாவட்டம், பட்டாம்பி கொண்டூர்க்கரை பகுதியை சேர்ந்த, 19 வயது இளைஞரும், பட்டாம்பி பெரு முடியூரைச் சேர்ந்த சபானாவும், 19 காதலித்து வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சபானா கடந்த 10ம் தேதி, திரூர் அன்னாரா என்ற பகுதியில் உள்ள நாதியா, 20, ரபீபா, 25, ஆகிய தனது தோழிகளை சந்திக்க சென்றுள்ளார். அவரைத் தேடி, அதே நாள் இரவு, காதலன் தனது நண்பருடன் திரூருக்கு சென்றுள்ளார்.
திரூர் சென்றடைந்ததும் காதலன், சபானாவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார். அப்போது அவரிடம் திரூர் ரயில் நிலையத்திற்கு வந்து தான் அழைத்து செல்வதாக சபானா கூறினார். இதைத் தொடர்ந்து சபானா தன் தோழிகள் நாதியா, ரபீபா ஆகியோருடன் கூட்டாளிகள் இர்ஷாத் 28, மற்றும் அசாருதீன் 25, ஆகியோருடன் திரூர் ரயில் நிலையப் பகுதிக்கு சென்றனர்.
அங்கிருந்து தாழேப்பாலம் புறவழிச்சாலை வழியாக, அனைவரும் நடந்து சென்ற நிலையில், காதலனையும் அவரது நண்பரையும் அந்தக் கும்பல் காரில் ஏற்றியுள்ளது.
காருக்குள் வைத்து இருவரையும் கும்பல் கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ளது. பின்னர், அதிகாலை, 1:30 மணியளவில் படுகாயமடைந்த காதலனை, சாலையோரத்தில் வீசிவிட்டு அக் கும்பல் தப்பியோடியது.
உடனிருந்த நண்பர் அளித்த தகவலின் பேரில், வழக்குப் பதிவு செய்த திரூர் போலீசார், இன்ஸ்பெக்டர் ஜலீல் தலைமையிலான படையினர் விசாரணை நடத்தி, ஐந்து பேரையும் கைது செய்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், ‘காதலன் தன்னைத் தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்ததாகவும், தனக்குச் சுதந்திரம் அளிக்கவில்லை என்பதாலுமே, நண்பர்கள் மூலம் அவரைத் தீர்த்துக்கட்டத் திட்டமிட்டதாகவும் சபானா வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
கைது செய்யப்பட்ட இர்ஷாத் மற்றும் அசாருதீன் ஆகியோர் மீது, ஏற்கனவே போதைப்பொருள் கடத்தல், கொலை முயற்சி மற்றும் அடிதடி வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன’ என்றனர்.