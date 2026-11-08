/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கங்கா மருத்துவமனை நிறுவனர் தின உரையாடல்
UPDATED : நவ 07, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:54 PM
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கோவை: கங்கா மருத்துவமனையின் நிறுவனர் தின உரையாடல் 2026, கங்கா மருத்துவமனையில் நடைபெற்றது.
ஏசியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் காஸ்ட்ரோஎன்டராலஜி மற்றும் ஏஐஜீ மருத்துவமனைகளின் தலைவர் டாக்டர் நாகேஷ்வர் ரெட்டி, நமது நாட்டின் சுகாதார துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவு என்ற தலைப்பில் பேசினார்.
தரமான மற்றும் மலிவு விலையிலான சுகாதர சேலைகளை வழங்குவதோடு மட்டுமின்றி, மருத்துவச் சிறப்பு, மருத்துவம் மற்றும் மாற்று ஆராய்ச்சி, கல்வியியல் மற்றும் சமூகத்திற்கு திருப்பிக் கொடுத்தல் ஆகிய நான்கு தூண்களின் அடிப்படையில் கங்கா மருத்துவமனை சிறப்பாக செயல்படுகிறது என பாராட்டினார்.
2013 முதல் நிறுவனர் தின உரையாடல் நடக்கிறது. டாக்டர்கள், முக்கிய பிரமுகர்கள், தொழில் அதிபர்கள் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.