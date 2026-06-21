காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் குப்பை போட்டால் அபராதம்
காந்திபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டில் குப்பை போட்டால் அபராதம்
ADDED : அக் 20, 2026 07:56 PM
காந்திபுரம்: காந்திபுரத்தில் டவுன் மற்றும் சென்ட்ரல் பஸ் ஸ்டாண்ட்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படுவதில்லை என்ற புகார் தெரிவிக்கப்படுகிறது. கழிப்பறையும் சுத்தமாக பராமரிப்பதில்லை. அவற்றை தூய்மையாக பராமரிக்கும் நடவடிக்கையை மாநகராட்சி துவங்கியுள்ளது. தினமும், 'சொர்க்கம் என்பது நமக்கு, சுத்தம் உள்ள வீடு தான்' என்ற சினிமா பாடலை ஒலிபரப்பி விழிப்புணர்வு செய்கின்றனர். ‘பஸ் ஸ்டாண்டில் குப்பை போடும் கடைகள், பயணிகளுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும்’ என, மைக்கில் அறிவிக்கின்றனர்.
சுகாதார ஆய்வாளர் ஜகன்னாதன் கூறுகையில், ‘‘இரு பஸ் ஸ்டாண்ட்களை தினமும் 3 ஷிப்ட் முறையில் சுத்தம் செய்கிறோம். வாரம் ஒரு நாள் ‘வாட்டர் வாஷ்’ செய்கிறோம். குப்பை எடுத்த அடுத்த நிமிடமே மீண்டும் குப்பை போடுகின்றனர்.
தூய்மையாக பராமரிக்க மக்களின் ஒத்துழைப்பு அவசியம். போஸ்டர் ஒட்டுவோர், குப்பை போடுவோருக்கு அபராதம் விதிக்கவுள்ளோம். ஒரு வாரத்தில் 8 கடைகளுக்கு ரூ.3,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது. வரும் நாட்களில் பஸ் ஸ்டாண்டில் குப்பை போடும் பொது மக்களுக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படும்,’’ என்றார்.