/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் குட்டைகரையில் குவியுது குப்பை
அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் குட்டைகரையில் குவியுது குப்பை
அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் குட்டைகரையில் குவியுது குப்பை
UPDATED : நவ 20, 2026 04:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:00 PM
அ நிறம் | அளவு
பேரூர்: பேரூர், சொட்டையாண்டி குட்டை கரையில், குப்பை கொட்டப்படுவதால், சுகாதாரக் கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.
பேரூர் பேரூராட்சிக்குட்பட்ட சொட்டையாண்டி குட்டை முதல் காளம்பாளையம் வரை, குட்டை கரை மற்றும் வாய்க்கால் ஓரத்தில், சுமார், 4 கி.மீ., தொலைவிற்கு தார்சாலை உள்ளது. இவ்வழியாக, தினசரி வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
பாலவிநாயகர் கோயில் பின்புறம் உள்ள சொட்டையாண்டி குட்டையின் கரையில், ஓட்டல் கழிவுகள், இறைச்சி, கட்டட கழிவுகள் கொட்டி, குப்பை மேடாக மாற்றியுள்ளனர்.
இதனால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதோடு, சுகாதார கேடும் ஏற்பட்டு வருகிறது. குப்பை கொட்டுவதை தடுக்க, பேரூர் பேரூராட்சி நிர்வாகம் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.