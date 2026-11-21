ADDED : நவ 20, 2026 05:28 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் சன் பேக்கரி சந்திப்பு அருகே, 'ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா அண்டு கோ' என்ற நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்குள்ள ஏசியை பராமரிப்பதற்காக, 'புல் டெக் ஏர் கண்டிஷனர்' நிறுவனத்தின் பணியாளர் வினோத்குமார், 29 இன்று (நவ.,20) மதியம் இருசக்கர வாகனத்தில் தலா 5 கிலோ எடையுள்ள 2 ஏசி எரிவாயு சிலிண்டர்களை கொண்டு வந்தார். கடையின் முன் வாகனத்தை நிறுத்திய வினோத்குமார், ஒரு சிலிண்டரை மட்டும் கட்டடத்தின் முதல் தளத்திற்கு எடுத்துச்சென்றார்.
அப்போது, கீழே நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனத்தின் முன்பகுதியில் வைக்கப்பட்டிருந்த மற்றொரு சிலிண்டர் திடீரென பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது. இதில் வாகனம் பலத்த சேதமடைந்தது.
இது எதிர்பாராத விதமாக நிகழ்ந்த விபத்து என மேட்டுப்பாளையம் போலீஸாரின் முதற்கட்ட தகவலில் தெரியவந்தது. சம்பவத்தின்போது அருகில் யாரும் இல்லாததால், உயிரிழப்போ அல்லது காயமோ ஏற்படவில்லை.