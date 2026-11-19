UPDATED : நவ 18, 2026 05:21 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:18 PM
கோவை: ரேஸ்கோர்ஸ் பகுதியில் உள்ள ரவுண்டானா, அடிசியா டெவலப்பர்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் ‘காட்ஸ் கார்டன்’ என்ற பெயரில் அழகுபடுத்தப்பட்டு, பொதுமக்கள் பயன்பாட்டுக்கு திறக்கப்பட்டது. இதனை அமைச்சர் சம்பத் குமார் திறந்து வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் பவன்குமார், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா, போலீஸ் துணை கமிஷனர் (போக்குவரத்து) மகேஸ்வரன், துணை கமிஷனர் (வடக்கு) தங்கதுரை உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
அடிசியா டெவலப்பர்ஸ் நிறுவனர் மணிகண்டன் முன்னிலையில், சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியும் நடத்தப்பட்டது. இதில் பொதுமக்களுக்கு ெஹல்மெட் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது.
நகரின் அழகை மேம்படுத்தும் பணிகளுடன், சாலை பாதுகாப்புக்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாகவும், வாரந்தோறும் ஒரு துறையைச் சேர்ந்த 100 பேருக்கு ெஹல்மெட் இலவசமாக வழங்க திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் நிறுவனத்தினர் தெரிவித்தனர்.