திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற நடனமாடி மலையேறிய மாணவி
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற நடனமாடி மலையேறிய மாணவி
UPDATED : நவ 18, 2026 08:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:54 PM
மருதமலை: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதை வேண்டி, சிறுமி பரதநாட்டியமாடியபடி, மருதமலை கோயிலுக்கு சென்று வழிபட்டார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலைமீது கார்த்திகை தீபத்தன்று, தீபமேற்றுவது தொடர்பான வழக்கு, சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நடந்து வருகிறது. வரும் 24ம் தேதி, திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற வேண்டுதல் வைக்க, ஹிந்து முன்னணியின் மாவட்ட செயலாளர் சரவணன் மகள் பிரியங்கா,16 நேற்று மருதமலை சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு வந்தார். அடிவாரத்தில் உள்ள விநாயகரை தரிசித்தார். பின் படிக்கட்டு பாதையில், நடனமாடியபடி மலை மீது உள்ள கோயிலுக்கு சென்றார்.
சுப்பிரமணிய சுவாமியிடம், திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபமேற்ற வழிவகை செய்ய வேண்டும் என வேண்டினார்.
ஹிந்து முன்னணியின் மாநில நிர்வாக குழு உறுப்பினர் சதீஷ், மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் தனபால், மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் ஜெய்சங்கர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் உடனிருந்தனர்.