மாணவர்கள் சேமிப்பு பணம் பெற்றோரிடம் வழங்கல்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
ஆனைமலை: ஆனைமலை அருகே, சேத்துமடை அண்ணா நகர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில், சிறுசேமிப்புக்காக வைக்கப்பட்ட பணம், மாணவர்களிடம் வழங்கப்பட்டது.
ஆனைமலை அருகே சேத்துமடை அண்ணா நகர் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில், ஆண்டுதோறும் மாணவர்களிடையே சிறுசேமிப்பை ஊக்குவிக்கும் வகையில், சிறுசேமிப்பு நிகழ்வு கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
ஆசிரியர் மாசிலாமணி பொறுப்பில் மாணவர்கள் இதை கடைபிடிக்கின்றனர். ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்கள் பங்கேற்கின்றனர். இந்தாண்டு குழந்தைகள் சேமித்த பணம், 24,862 ரூபாயாகும்.
அதில், அதிகமாக பணம் சேர்த்த நான்காம் வகுப்பு மாணவர் தயா, 4,965 ரூபாய், ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவி அன்சிகா, 3,471, தருண், 1,750 ரூபாயாகும். இந்த பணம், தீபாவளி பண்டிகைக்கு உதவியாக இருக்கும் என்பதால், மாணவர்களின் பெற்றோரிடம் கொடுக்கப்பட்டதாக ஆசிரியர் தெரிவித்தார்.