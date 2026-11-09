ஊருக்கு செல்வதுதான் உண்மையான தீபாவளி! சொல்கிறார்கள்
ஊருக்கு செல்வதுதான் உண்மையான தீபாவளி! சொல்கிறார்கள்
UPDATED : நவ 08, 2026 03:42 PM
ADDED : நவ 08, 2026 03:38 PM
கோவை: வடமாநிலப் பகுதிகளைச் சேர்ந்த பலர் வேலைக்காக கோவையில் தங்கி வருகின்றனர். இவர்களில் சிலர் குடும்பத்தினரைச் சொந்த ஊரில் விட்டுவிட்டு இங்கு தனியாக வசிக்கின்றனர். விடுமுறை கிடைக்காதது, பயணச் செலவு உள்ளிட்ட காரணங்களால் சொந்த ஊருக்குச் செல்லாமல் கோவையிலேயே தீபாவளியைக் கொண்டாடினர்.
ஆக்ராவைச் சேர்ந்த லோகேஷ், ‘‘மனைவி, குடும்பத்தினர் சொந்த ஊரில்தான் உள்ளனர். வேலை காரணமாக கோவையில் தங்கி இருக்கிறேன். அடிக்கடி ஊருக்கு சென்று வர அதிக செலவாகிறது என்பதால், இந்தாண்டு போகவில்லை. அடுத்த ஆண்டு மார்ச்சில்தான் போக திட்டம்’’ என்றார்.
உத்தரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த கவுரவ் குமார் கூறுகையில், ‘‘வேலை காரணமாக கோவையில் தங்கியுள்ளேன். சொந்த ஊரில் குடும்பத்தினருடன் கொண்டாடும் தீபாவளி மகிழ்ச்சியை, இங்கு அனுபவிக்க முடியாது. என்ன செய்வது’’ என்றார்.
இவர்களை போல் இவர்களின் பல நண்பர்களும், ஓராண்டு அல்லது இரு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சொந்த ஊருக்கு செல்வதே, தங்களுக்கு உண்மையான தீபாவளி என்கின்றனர்.