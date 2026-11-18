கடைகளில் தங்க நகை விற்பனை ‘ஜொலிக்கிறது!’: விலை சரிவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி
கடைகளில் தங்க நகை விற்பனை ‘ஜொலிக்கிறது!’: விலை சரிவதால் மக்கள் மகிழ்ச்சி
UPDATED : நவ 17, 2026 04:22 PM
ADDED : நவ 17, 2026 04:22 PM
மேட்டுப்பாளையம்: இரண்டு ஆண்டுகளாகவே தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து உச்சத்தில் இருந்ததால், நகை விற்பனை பெருமளவு மந்தமடைந்திருந்தது. இதனால் கடைக்காரர்கள் பொலிவிழந்து காணப்பட்டதோடு, பொற்கொல்லர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது.
தற்போது சவரனுக்கு ரூ.1 லட்சத்துக்கு கீழ் குறைந்து வருவதால், பொதுமக்கள் நகை வாங்கி வருவதாகவும், மாவட்டத்தில் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக 100 கிலோ வீதம், 10 நாட்களில் 1,000 கிலோ தங்கம் விற்பனையாகியுள்ளதாகவும் கோயம்புத்தூர் தங்க நகை வியாபாரிகள் சங்க தலைவர் முத்து வெங்கட்ராம் கூறுகிறார்.
நமது நிருபரிடம் அவர், ‘‘சர்வதேச சந்தையில் அமெரிக்க டாலர் மற்றும் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வலுவடைந்து வருகிறது. இதன் காரணமாக, தங்கத்தில் அதிக முதலீடு செய்திருந்த பெரிய நிறுவனங்கள் தங்கத்தை விற்க தொடங்கியுள்ளன. இதனாலேயே தங்கத்தின் விலை குறைந்து வருகிறது. தற்போதைய நிலவரப்படி, தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு இன்னும் ரூ.5,000 வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது. பொதுமக்கள் இந்த தற்காலிக வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்’’ என்றார்.
தென்னிந்தியாவின் முக்கிய தங்க நகை உற்பத்தி மையமாக கோவை மாவட்டம் திகழ்கிறது. நகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் சிறிய மற்றும் பெரிய அளவில் சுமார் 2,000 தங்க நகை கடைகளும், 10,000 நகை பட்டறைகளும் செயல்பட்டு வருகின்றன. இதை நம்பி சுமார் 45,000 பொற்கொல்லர்கள் உள்ளனர்.
தங்கம் விலை குறைந்து வருவதால், நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இவர்கள் மட்டுமின்றி வியாபாரிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். திருமணம் நிச்சயித்துள்ள வீட்டார், நகை பர்ச்சேஸ் செய்ய துவங்கியுள்ளனர்.
‘‘இந்த விலை குறைவு நிரந்தரமானது அல்ல. சர்வதேச சூழல்களுக்கு ஏற்ப மீண்டும் விலை உயரக்கூடும்’’ என்றும் அலாரம் அடிக்க தவறவில்லை முத்து வெங்கட்ராம்.