‘தீபாவளிக்கு தங்க நகை விற்பனை குறையும்’

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ADDED : அக் 18, 2026 08:54 PM
கோவை: ‘‘தீபாவளி காலத்தில் தங்க நகை விற்பனை கடந்தாண்டை விட இந்தாண்டு 50 சதவீதம் குறைவாக இருக்கும்,’’ என தென்னிந்திய புல்லியன் அசோசியேஷன் தலைவர் சுரபி கார்த்திக் கூறியுள்ளார்.
2026 தீபாவளி பண்டிகை நவம்பர் 8ம் தேதி கொண்டாடப்படவுள்ளது. 2025 தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் ரூ.85,000 கோடிக்கு தங்கநகை விற்பனையானது. இந்தாண்டு போர், விலை ஏற்ற இறக்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் விற்பனையை கணிக்க முடியாத நிலை உள்ளது.
தென்னிந்திய புல்லியன் அசோசியேஷன் தலைவர் சுரபி கார்த்திக் கூறியதாவது:
ஜவுளி, கல்வி, சுற்றுலா போன்ற செலவுக்கு பிறகு தங்கத்தில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவார்கள். கடந்த 8 மாதங்களாக தங்கம், வெள்ளி விலை சரிவில் உள்ளது. அதனால் மக்கள் காத்திருந்து தங்கம் வாங்குகிறார்கள். போர், பொருளாதாரம் என்ன நி லை இருந்தாலும் மக்களுக்கு தங்கம் மீதான ஈர்ப்பு குறையாது. தீபாவளிக்கு மக்கள் அவரவர் சக்திக்குட்பட்டு தங்கம் வாங்குவார்கள்.
கடந்தாண்டு இதே காலகட்டத்தில் இருந்த விலையை விட இந்தாண்டு தங்கம் விலை குறைவாகவே உள்ளது. நகை விலை குறையும் போது எக்சேஞ்ச் அதிகமாகும். பொருளாதாரம் சரிவில் இருப்பதால் கடந்தாண்டை விட இந்தமுறை 50 சதவீதம் தங்கம் விற்பனை குறையும். மக்கள் வாங்குமளவு குறைந்தாலும், நல்ல நாளில் தங்கம் வாங்குவது முற்றிலும் தடைபடாது.
சமீபகாலமாக ஆன்லைனில் மக்கள் ரூ.100, 1000க்கு எல்லாம் தங்கத்தில் முதலீடு செய்கிறார்கள். தங்க கட்டி, நாணயம் ஆகியவை ஆன்லைனில் அதிகம் விற்பனையாகிறது. தங்க கட்டி, நாணயம் ஆகியவற்றை வாங்க வேண்டாம் என அரசு சொல்ல வேண்டும். இதனால், ஆண்டுக்கு 200 டன் கொள்முதல் குறைவதுடன், அந்நிய செலாவணி பிரச்னையும் குறையும். தங்கம் வாங்குவதில் ஜி.எஸ்.டியில் நிறைய பிரச்னைகள் உள்ளன. ஜி.எஸ்.டி சரியாக கட்டுவோரை அரசு பாதுகாக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.