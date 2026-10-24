தங்கமயில் ஜூவல்லரியில் வெள்ளி சிறப்பு விற்பனை

UPDATED : அக் 23, 2026 07:44 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:38 PM
பொள்ளாச்சி: தங்கமயில் ஜூவல்லரியில், ‘சரத் பூர்ணிமா’ என்ற வெள்ளிக்கான சிறப்பு விற்பனை நடத்துகிறது.
‘சரத் பூர்ணிமா’வை முன்னிட்டு தங்கமயில் ஜூவல்லரியில், 25ம் தேதி ஒரு நாள் மட்டும் சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனை அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. வெள்ளி, சந்திரனுடன் தொடர்புடைய உலோகமாக கருதப்படுவதால், சரத் பூர்ணிமா நாளில், வெள்ளி வாங்குவது, மங்களகரமானதாகவும், செல்வ செழிப்பை தருவதாகவும் நம்பப்படுகிறது.
இந்த நம்பிக்கையை, பண்டிகை கால மகிழ்ச்சியை கொண்டாடும் வகையில், தங்கமயில் ஜூவல்லரி, வாடிக்கையாளர்களுக்காக இந்த சிறப்பு சலுகையை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, வெள்ளி கிலோவுக்கு, 10 ஆயிரம் ரூபாய் வரை தள்ளுபடி. வெள்ளி நகைகள் மற்றும் பரிசு பொருட்களுக்கு, 10 சதவீதம் முதல், 50 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
தங்கமயில் ஜூவல்லரி கிளைகளில், வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு பிடித்தமான வெள்ளி பொருட்கள், கொலுசுகள், வெள்ளி நகைகள் மற்றும் பரிசு பொருட்களை சிறப்பு சலுகையில் வாங்கி பயனடையலாம்.