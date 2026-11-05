‘ஹால்மார்க்கிங்’ இல்லாத ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல்
‘ஹால்மார்க்கிங்’ இல்லாத ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகள் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:44 PM
கோவை: ‘ஹால்மார்க்கிங்’ தனித்துவ அடையாள எண் இல்லாத ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான தங்க நகைகளை பி.ஐ.எஸ்., அதிகாரிகள் நேற்று பறிமுதல் செய்தனர்.
இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் (பி.ஐ.எஸ்.,) கோவை கிளை இயக்குனர் ரமேஷ் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் அடங்கிய குழுவினர் பி.ஐ.எஸ்., விதிமீறல் தொடர்பாக கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், கோவை, டவுன்ஹால், பெரிய கடை வீதி, ராஜ வீதியில் உள்ள நகை கடைகளில் நேற்று சோதனை நடத்தினர்.
அப்போது, நான்கு கடைகளில் ‘ஹால்மார்க்கிங்’ தனித்துவ அடையாள எண் எனப்படும் ஆறு இலக்க எண்ணெழுத்து குறியீடு (ஹெச்.யூ.ஐ.டி.,) இல்லாத ரூ.3 கோடி மதிப்பிலான 2.085 கி.கி., தங்க நகைகள் விற்பனைக்காக காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
தங்க நகைகள் மற்றும் தங்க கலைப்பொருட்கள் (திருத்தம்) ஆணையின்படி, கடந்த 2023 மார்ச் 31க்குப் பிறகு ஹெச்.யூ.ஐ.டி., குறியீடு இல்லாமல் தங்க நகைகளை விற்பனை செய்யக்கூடாது. இதையடுத்து அந்த நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
விதிமீறலில் ஈடுபட்ட நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் மீது வழக்கு பதியப்பட்டுள்ள நிலையில், இக்குற்றத்திற்கு ஓராண்டு வரை சிறை அல்லது குறைந்தபட்சம் ரூ.ஒரு லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.
இந்த அபராதம், பொருட்களின் மதிப்பை பொறுத்து ஐந்து மடங்கு வரை உயர்த்தப்படலாம் அல்லது சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதம் இரண்டும் சேர்த்து விதிக்கப்படலாம்.
இதுபோன்ற விதிமீறல்களை பி.ஐ.எஸ்., கோவை கிளை அலுவலகத்தில் தெரிவிக்கலாம். மேலும், பி.ஐ.எஸ்., கேர் மொபைல் செயலி அல்லது hctbo@bis.gov.in என்ற இணையதள முகவரியிலும் புகார் அளிக்கலாம். தகவல் தெரிவிப்பவர்களின் விபரங்கள் ரகசியம் காக்கப்படும் என, பி.ஐ.எஸ்., கோவை கிளை இயக்குனர் ரமேஷ் தெரிவித்துஉள்ளார்.