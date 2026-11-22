/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/கீழே கிடந்த தங்க நகை போலீசில் ஒப்படைப்பு
ADDED : நவ 21, 2026 05:34 PM
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அன்னூர்:
குன்னத்துரைச் சேர்ந்த ஊர்க்காவல் படை வீரர் சம்பத்.
40. இவரும், இவரது நண்பரும், நேற்று (நவ.,20) அன்னூர், ஓதிமலை சாலையில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது சாலையோரத்தில் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கச் செயின் கிடந்தது. அதை எடுத்து அன்னூர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் எஸ்.ஐ., குரு கணேசிடம் ஒப்படைத்தனர். அவர்களுக்கு பாராட்டு தெரிவித்த போலீசார், 'தங்க செயினை தவறவிட்டவர்கள், உரிய அடையாளங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளலாம்' என்றனர்.