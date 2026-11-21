/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/நகை பட்டறையில் ரூ.1.60 கோடி தங்கம் திருட்டு
UPDATED : நவ 21, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 20, 2026 11:42 PM
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கோவை: கோவை, நகைபட்டறையில், 1.60 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கத்தை திருடி தப்பிய ஊழியரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
கோவை,ஆர்.எஸ்.புரத்தில் எஸ்.எம்.ஜூவல்லரி கிராப்ட் என்ற பெயரில் தங்க நகை பட்டறை செயல்பட்டு வருகிறது. மொத்த ஆர்டர் பேரில் நகை தயாரிக்கப்பட்டு கடைகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. நகை பட்டறையில் மேற்கு வங்கத்தை சேர்ந்த மருபில்லா காஷி,21, பணியாற்றி வந்தார். இவர், நகை பட்டறையில் இருந்து, 1,346 கிராம் எடையுள்ள தங்கத்தை திருடி தப்பி சென்றதாக பட்டறை உரிமையாளர் ஸ்மித்தேஸ் என்பவர் ஆர்.எஸ்.புரம் போலீசில் நேற்று புகார் அளித்தார். அதன் மதிப்பு 1.60 கோடி ரூபாய். போலீசார் வழக்கு பதிந்து தப்பிய பட்டறை ஊழியர் மருபில்லா காஷியை தேடி வருகின்றனர்.