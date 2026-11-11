அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் படிக்க அரசு உதவி
அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் வெளிநாட்டில் படிக்க அரசு உதவி
UPDATED : நவ 10, 2026 03:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 03:52 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 03:56 PM ADDED : நவ 10, 2026 03:52 PM
கோவை: தமிழக அரசு பள்ளிகளில் படித்து, உயர்கல்வியில் சாதிக்க விரும்பும் மாணவர்களுக்கு வெளிநாட்டில் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு படிப்பதற்கான வாய்ப்பை தமிழக அரசு வழங்குகிறது.
இதற்காக, 2026–2027ம் கல்வியாண்டில், வெளிநாட்டில் உள்ள புகழ்பெற்ற பல்கலைகளில் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு படிக்க, அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவர்களை தேர்வு செய்யும் திட்டத்தை, தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது.
இதன்படி, 50 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். இவர்களில் 25 பேர் பொறியியல் பிரிவிலும், 25 பேர் கலை, அறிவியல் மற்றும் மனிதவியல் பிரிவிலும் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
விண்ணப்பதாரர்கள் 6ம் வகுப்பு முதல் பிளஸ் 2 வரை அரசு பள்ளிகளில் படித்திருக்க வேண்டும். அதன்பின், அரசு அல்லது அரசு உதவி பெறும் கல்லுாரிகளில் இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
அரசு பள்ளியில் ஆறு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை படித்து, அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் டிப்ளமோ படித்த மாணவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மாணவர்கள், க்யூ.எஸ்.உலக பல்கலை தரவரிசையில் முதல் 500 இடங்களுக்குள் உள்ள பல்கலையில், முதுநிலை படிப்பில் அட்மிஷன் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இளநிலை பட்டப்படிப்பில், 75 சதவீத மதிப்பெண் பெற்றிருப்பதும், குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 8 லட்சத்துக்குள் இருக்க வேண்டியதும் அவசியம். 2026 ஆக.1 நிலவரப்படி, 30 வயதுக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் மாணவர்களுக்கு, ஆண்டுக்கு 36 லட்சம் வரை நிதியுதவி வழங்கப்படும். கடந்த 2 முதல் விண்ணப்பங்கள் பெறப்படுகின்றன.
பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை, டிச. 31க்குள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். முழுமையான தகவல்களை https://dte.tn.gov.in/ தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்கக இணையதளத்தில் பார்க்கலாம்.