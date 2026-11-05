தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அரசு உணவு பாதுகாப்புத்துறை சான்றிதழ் பெற்ற ‘மயில் மார்க்’ ரவை

அரசு உணவு பாதுகாப்புத்துறை சான்றிதழ் பெற்ற ‘மயில் மார்க்’ ரவை

அரசு உணவு பாதுகாப்புத்துறை சான்றிதழ் பெற்ற ‘மயில் மார்க்’ ரவை

UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM

ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கோவை: உணவுப் பொருட்களின் தரம், சுவைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, 60 ஆண்டுகளாக பாரம்பரிய முறையில் மயில் மார்க் சம்பா ரவை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.

கோதுமை ரவை, கோதுமை சேமியா, உடைத்த கோதுமை உள்ளிட்ட பல வகை ஆரோக்கியமான உணவுப் பொருட்கள் சுவையாகத் தயாரித்து வழங்கப்படுகின்றன.

சத்தான உணவுப் பொருட்களை, மக்களுக்கு வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, தரமான மூலப்பொருட்களைத் தேர்வு செய்து தயாரிக்கின்றனர். மத்திய, மாநில அரசு உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை தரச்சான்றிதழ் பெற்ற ஒரே சம்பா ரவை இதுவாகும் என்கின்றனர் நிர்வாகத்தினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us