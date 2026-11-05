/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அரசு உணவு பாதுகாப்புத்துறை சான்றிதழ் பெற்ற ‘மயில் மார்க்’ ரவை
அரசு உணவு பாதுகாப்புத்துறை சான்றிதழ் பெற்ற ‘மயில் மார்க்’ ரவை
அரசு உணவு பாதுகாப்புத்துறை சான்றிதழ் பெற்ற ‘மயில் மார்க்’ ரவை
UPDATED : நவ 02, 2026 04:51 PM
ADDED : நவ 02, 2026 04:47 PM
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கோவை: உணவுப் பொருட்களின் தரம், சுவைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து, 60 ஆண்டுகளாக பாரம்பரிய முறையில் மயில் மார்க் சம்பா ரவை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கோதுமை ரவை, கோதுமை சேமியா, உடைத்த கோதுமை உள்ளிட்ட பல வகை ஆரோக்கியமான உணவுப் பொருட்கள் சுவையாகத் தயாரித்து வழங்கப்படுகின்றன.
சத்தான உணவுப் பொருட்களை, மக்களுக்கு வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு, தரமான மூலப்பொருட்களைத் தேர்வு செய்து தயாரிக்கின்றனர். மத்திய, மாநில அரசு உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை தரச்சான்றிதழ் பெற்ற ஒரே சம்பா ரவை இதுவாகும் என்கின்றனர் நிர்வாகத்தினர்.