வீட்டு தோட்டம் அமைக்க அரசு 50 சதவீத மானியம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:21 PM
ADDED : நவ 06, 2026 02:04 PM
கோவை: வீட்டுத்தோட்டம், மாடித்தோட்டம் அமைக்க, காய்கறிகள், கீரைகள், பழச்செடிகள் வளர்க்கவும் தோட்டக்கலை துறை சார்பில் 50 சதவீதம் வரை மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
இதன்படி, ரூ.1,450 மதிப்பிலான காய்கறி வளர்ப்பு தொகுப்பு ரூ.725க்கும்; மாடித்தோட்டம் அமைக்க ரூ.7,000 மதிப்பிலான நிழல்வலை குடில் அமைக்க ரூ.3,500; மண் இல்லாமல் நீரில் காய்கறி வளர்க்கும் நீரியல் தோட்டம், செங்குத்து தோட்டம் அமைக்க ரூ.15 ஆயிரம் மானியமாக வழங்கப்படும்.
மேலும், ரூ.60 மதிப்பிலான காய்கறி விதை தொகுப்பு ரூ.15க்கும், இரண்டு அல்லது மூன்று பழச்செடிகள் அடங்கிய ரூ.100 மதிப்பிலான தொகுப்பு ரூ.25க்கும்; தமிழ்நாடு தளிர்க்கீரைகள் வளர்ப்பு திட்டத்தில் ரூ.1,200 மதிப்பிலான விதைகள், வளர்ப்பு தட்டுகள் உள்ளிட்ட தொகுப்பு ரூ.600 மானியத்தில் வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டங்களில் பயன்பெற விரும்புவோர் அடையாள அட்டை அல்லது முகவரி ஆதாரம் அல்லது ஆதார் அட்டையுடன், புகைப்படம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். கூடுதல் விவரங்களுக்கு அந்தந்த வட்டார தோட்டக்கலைத் துறை அலுவலகங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.