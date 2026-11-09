மது விற்பனையை அதிகரிக்க அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கையை உடனே கைவிட வேண்டும்: சுகாதார துறை முன்னாள் இயக்குனர் வேண்டுகோள்
மது விற்பனையை அதிகரிக்க அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கையை உடனே கைவிட வேண்டும்: சுகாதார துறை முன்னாள் இயக்குனர் வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 08, 2026 06:03 PM
ADDED : நவ 08, 2026 05:58 PM
கோவை: ‘‘மக்களின் வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்க வேண்டும்,’’ என, பொது சுகாதார துறை முன்னாள் இயக்குனர் குழந்தைசாமி தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் நம்மிடம் கூறியதாவது:
மது விற்பனையை அதிகரிக்க தமிழக அரசு எடுத்துவரும் நடவடிக்கைகள் அதிர்ச்சியளிக்கின்றன. கடந்தாண்டு ரூ.50 ஆயிரத்து 846 கோடி ‘வாட்’(மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி) மற்றும் கலால் வரி மூலம் வருமானம் கிடைத்துள்ளதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
ஆனால், எப்.எல். 1, எப்.எல். 2 ஆகியவற்றையும் கணக்கிட்டால் ரூ.1.20 லட்சம் கோடிக்கு மேல் மது விற்பனை இருக்கும் என பலரும் சொல்கின்றனர். கடந்தாண்டு தீபாவளி சமயத்தில் மட்டும் ரூ.800 கோடிக்கு விற்பனையாகி உள்ளது.
பண்டிகை சமயத்தில் குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டியவர்கள் குடியால் பிரச்னைகளை சந்திக்கின்றனர். உழைக்கும் வர்க்கத்தை சேர்ந்த ஒருவர் ஆண்டுக்கு ரூ.1.50 லட்சத்துக்கு மது குடிக்கிறார். இதை தவிர்த்தால் குடும்பத்துக்கு வருவாய் கிடைக்கும்.
மது தொடர்பான நம்பத்தகுந்த தரவுகளையும் அரசு வழங்குவதில்லை. ‘டாஸ்மாக்’ வலைதளத்தில் எந்த தகவல்களும் முறையாக குறிப்பிடுவதில்லை; மர்மமாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் தொழில் துறை சார்ந்த பொருட்கள் தயாரிப்பது குறைந்துள்ளது.
வெளிநாடுகள், மாநிலங்களில் இருந்து வாங்கி விற்பது அதிகரித்துள்ளது. காரணம் மது பழக்கத்தால் வேலை செய்ய ஆட்கள் இல்லை.
பொருட்களை தயாரித்து விற்கும் மாநிலமாக இருந்தது, பொருட்களை வாங்கி விற்கும் நிலைக்கு வந்துள்ளது. இப்படியிருக்க, தமிழகத்தில் 2031ல் ‘டிரில்லியன் டாலர்’ பொருளாதாரம் எப்படி சாத்தியம்.
இச்சூழலில் மது விற்பனையை அதிகரிக்க எடுக்கும் நடவடிக்கையை அரசு கைவிட வேண்டும். ‘டாஸ்மாக்’ பார்கள் 100 மீட்டருக்குள் வைக்கலாம் என்ற விதி தளர்வை உடனடியாக கைவிட வேண்டும்.
புதிதாக எப்.எல்.உரிமங்களை நிறுத்த வேண்டும். மக்கள் வாழ்வாதாரம், ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.