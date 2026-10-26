/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அரசு பள்ளி பவள விழா ஆலோசனை கூட்டம்
ADDED : அக் 25, 2026 06:26 PM
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தொண்டாமுத்துார்: தொண்டாமுத்துார் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி 1947ம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. பள்ளி துவங்கி 75 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து, பவள விழாவை, டிச., 27, 28ம் தேதிகளில் கொண்டாட முன்னாள் மாணவர்கள் முடிவெடுத்துள்ளனர். இது குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (அக்.,25) நடந்தது.
முன்னாள் மாணவர்கள் சங்க தலைவர் கந்தசாமி தலைமை வகித்தார். துணை தலைவர் ரவி முன்னிலை வகித்தார். இதில் பவள விழாவை, இரண்டு நாட்கள் கோலாகலமாக கொண்டாடுவது என்றும், முன்னாள் மாணவர்கள் பேரணி, பள்ளி ஆசிரியர்களை கவுரவித்தல், மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு போட்டிகள், இசை கச்சேரிகள் நடத்துவதெனவும் திட்டமிட்டுள்ளனர். கூட்டத்தில், ஏராளமான முன்னாள் மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.