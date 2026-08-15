கலை விழா போட்டிகளில் அரசு பள்ளி அசத்தல்

ADDED : ஆக 14, 2026 08:02 PM
கருமத்தம்பட்டி: வட்டார அளவிலான கலைவிழா போட்டிகளில், வாகராயம்பாளையம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.
சூலூர் வட்டார அளவிலான கலை விழா போட்டிகள் சூலூரில் நடந்தன. இதில், வாகராயம்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவ, மாணவியர் பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்றனர். மேல்நிலை மற்றும் உயர்நிலை பிரிவுகளில் களிமண் சிற்பம், மணல் சிற்பம் மற்றும் பொம்மலாட்ட போட்டிகளில், முதலிடங்களை பெற்று அசத்தினர். பானை ஓவியத்தில், இரண்டு மற்றும் மூன்றாம் இடங்களை பெற்றனர்.
இறகு பந்து போட்டிகளில், இரட்டையர் பிரிவில் சாம்பியன் பட்டம் பெற்றனர்.ஒற்றையர் பிரிவில் இரண்டாம் இடம் பெற்றனர். வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவியரை, தலைமையாசிரியர் (பொறுப்பு) முரளி, பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக நிர்வாகி ரத்தினம், மோப்பிரிபாளையம் பேரூராட்சி தலைவர் சசிக்குமார் மற்றும் ஆசிரிய, ஆசிரியைகள் பாராட்டினர். மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளிலும், தேர்வுகளிலும் சாதனைகள் புரிய ஆசிரியர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.