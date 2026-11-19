அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில் மாணவிகளுக்கு புது ஹாஸ்டல்
அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில் மாணவிகளுக்கு புது ஹாஸ்டல்
ADDED : நவ 18, 2026 06:03 PM
கோவை: கோவை அரசு தொழில்நுட்ப கல்லுாரியில்(ஜி.சி.டி.), 21 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மாணவிகளுக்கான தங்கும் விடுதியை, இன்று (நவ.,18) தமிழக முதல்வர் விஜய் காணொலி வாயிலாக திறந்துவைத்தார்.
இக்கல்லுாரியில் மாணவிகளுக்கு 11 விடுதிகளும், மாணவர்களுக்கு ஏழு விடுதிகளும் உள்ளன. 1,400 மாணவியர், 1,100 மாணவர்கள் தங்கியுள்ளனர். தற்போது புதிதாக 300 பேர் தங்கும் வகையில் விடுதி திறக்கப்பட்டுள்ளது.
இரண்டு தளங்களுடன், 102 அறைகள், வார்டன் அறை, படிப்பு அறை, சமையல் அறை, கழிவறை உள்ளிட்ட 19 கூடுதல் அறைகளும் கட்டப்பட்டுள்ளன. இரு வாரங்களில் விடுதி முழு பயன்பாட்டுக்கு அனுமதிக்கப்படவுள்ளது.
திறப்பு விழாவுக்குப் பின் அமைச்சர் சம்பத்குமார், கலெக்டர் பவன்குமார் விடுதிகளை பார்வையிட்டனர். பொதுப்பணித்துறை செயற்பொறியாளர் ரேவதி, முதல்வர் புருஷோத்தமன் உடனிருந்தனர்.