அரசு ஊழியர்கள் ஐ.டி. அட்டை கட்டாயம் அணிய கோரிக்கை

UPDATED : ஆக 13, 2026 07:23 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 07:01 PM
கோவை:கோவை சிட்டிசன்ஸ் வாய்ஸ் தலைவர் ஜெயராமன், செயலாளர் ராஜேந்திரன் கலெக்டரிடம் பொது நல கோரிக்கை மனு அளித்தனர்.
வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கு பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டும்.
அரசு அலுவலகங்களில் தரகர்கள் ஆள்மாறாட்டம் செய்வதை தடுக்க வேண்டும். அனைத்து அரசு ஊழியர்களும் பெயர் பொறித்த அடையாள அட்டையை கட்டாயமாக அணிய வேண்டும்.
மாநகராட்சி, ஊராட்சிகளில் குடிநீர் இணைப்புக்கான நிலுவையில் உள்ள பெயர்ப் பட்டியல்களை வெளியிட்டு வெளிப்படை தன்மையை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
தெருவோர பானிபூரி கடைகள், உணவகங்களில் உபயோகித்த சமையல் எண்ணெய்யை திரும்பவும் பயன்படுத்துவது மற்றும் இனிப்புகள், பேக்கரி பொருட்களில் அனுமதிக்கப்படாத உணவு வண்ணங்களை பயன்படுத்துவது ஆகியவற்றை கண்காணிக்க வேண்டும். உணவைக் கையாளுபவர்கள் கையுறைகள், தலைக்கவசங்கள் மற்றும் பெயர் பேட்ஜ்களை அணிவதை கட்டாயமாக்க வேண்டும்.
பேருந்துகளில், வழித்தட வரைபடம், கட்டண விவரம், பேருந்து நிறுத்தங்கள் மற்றும் நேரங்களை வெளிப்படையாக காட்சிப்படுத்த வேண்டும். இவை உட்பட பல கோரிக்கை அடங்கிய மனு அளிக்கப்பட்டது.