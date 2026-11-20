ADDED : நவ 20, 2026 06:36 PM
கோவை: தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் சங்கம் சார்பில், கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, சிவானந்தா காலனியில் இன்று (நவ.,20) தர்ணா போராட்டம் நடந்தது. சங்கத்தின் மாவட்ட தலைவர் பாண்டியராஜன் தலைமை வகித்தார்.
போராட்டத்தை துவக்கி வைத்த மாநில பொதுச்செயலாளர் ஜெயராஜ ராஜேஷ்வரன், ‘‘த.வெ.க.-வின் தேர்தல் வாக்குறுதி படி, (TAPS) ஓய்வூதியத் திட்டத்தை ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை வழங்க வேண்டும். 2003ம் ஆண்டு-க்குப் பின் நியமிக்கப்பட்ட ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை வழங்க வேண்டும், காலிப்பணியிடங்களை காலமுறை ஊதியத்தில் நிரப்ப வேண்டும்.
கிராம உதவியாளர்களுக்கு அலுவலக உதவியாளருக்கு இணையாக ரூ.15,700 -அடிப்படை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். சத்துணவு, அங்கன்வாடி ஊழியர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம் வழங்க வேண்டும். மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ரூ.6750- அகவிலைப்படியுடன் வழங்க வேண்டும்’’ என்று பேசினார்.
அரசு ஓய்வூதியர் சங்க தலைவர் பலராமன் உள்ளிட்ட 200 க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பங்கேற்றனர்.