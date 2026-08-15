/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ இன்று கிராம சபை கூட்டம்
ADDED : ஆக 14, 2026 06:51 PM
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தொண்டாமுத்தூர், ஆக. 15-
தொண்டாமுத்தூர் ஒன்றியத்தில், பேரூர் செட்டிபாளையம், தீத்திபாளையம், மாதம்பட்டி, மத்வராயபுரம், இக்கரை போளுவாம்பட்டி, ஜாகீர்நாயக்கன்பாளையம், நரசீபுரம், வெள்ளிமலைபட்டிணம், தேவராயபுரம், தென்னமநல்லூர் ஆகிய 10 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இவற்றில் சுதந்திர தினத்தையொட்டி, கிராம சபை கூட்டம், இன்று காலை, 11:00 மணிக்கு நடக்கிறது. ஊராட்சியின் வரவு செலவு கணக்குகள், செய்த மற்றும் செய்ய இருக்கும் பணிகள் குறித்து விவாதிக்கப்படும். பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ள பி.டி.ஓ. சிக்கந்தர் பாட்ஷா அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.