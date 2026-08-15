37 ஊராட்சிகளில் கிராம சபை கூட்டம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 06:03 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 05:53 PM
சூலூர்: சூலூர் மற்றும் சுல்தான்பேட்டை ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட, 37 ஊராட்சிகளில் ஆகஸ்ட் 15 கிராம சபை கூட்டம் நடக்கிறது.
த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற பின் நடக்கும் முதல் கிராம சபை கூட்டம் ஆகஸ்ட் 15 ல் அனைத்து ஊராட்சிகளிலும் நடக்க உள்ளது. கடந்த காலங்களில், கண் துடைப்புக்காக நடந்தது போல் இல்லாமல், இம்முறை முறையாக நடத்த அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
சூலூர் ஒன்றியத்தில், 17 ஊராட்சிகளும், சுல்தான்பேட்டை ஒன்றியத்தில், 20 ஊராட்சிகளும் உள்ளன. ஊராட்சி வாரியாக கிராம சபை கூட்டம் நடக்கும் இடங்கள், பங்கேற்கும் அதிகாரிகள் முடிவு செய்யப்பட்டு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி சூலூர் ஒன்றியத்தில், அரசூரில் ஊராட்சி அலுவலக வளாகத்திலும், சின்னியம் பாளையம் ஊராட்சியில் வெங்கிட்டாபுரம் நடுநிலைப்பள்ளியிலும், கிட்டாம் பாளையத்தில் இ சேவை மைய கட்டடம் அருகிலும், காடாம்பாடி ஊராட்சியில், புதூர் சம்ப் அருகிலும், காடுவெட்டி பாளையம் விபிஆர்சி வளாகத்திலும், கலங்கல் ஸ்ரீனிவாசா நகரிலும், கணியூரில் சீபா நகரிலும், கரவழி மாதப்பூரில் நிறைவானந்தம் சிட்டி சமுதாய கூடம், பதுவம்பள்ளி ஊராட்சியில் ஊராட்சி அலுவலகத்திலும் செம்மாண்டாம் பாளையம் ஊராட்சியில் கோதபாளையம் ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியிலும் கிராம சபை கூட்டங்கள் நடக்கின்றன.