/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/பிரமாண்ட ஜூவல்லரி கண்காட்சி துவக்கம்
UPDATED : அக் 24, 2026 04:47 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:44 PM
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கோவை: மக்களின் ஆதரவையும் அன்பையும் பெற்ற சலானி ஜூவல்லரி மார்ட், தனது பிரமாண்டமான ஜூவல்லரி எக்ஸ்போவை, அவிநாசி ரோட்டில் உள்ள ஹோட்டல் கிராண்ட் ரீஜென்டில் துவங்கி உள்ளது.
22 காரட் தங்க நகைகள் சேதாரத்தில் 50 சதவீதம் தள்ளுபடியும், வைரம் கேரட் ஒன்றுக்கு ரூ.58,900 தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது. போல்கி நகைகளுக்கு செய்கூலி இல்லை. மனதை மயக்கும் ஆன்டிக், டைமண்ட், ஜடாவ் போல்கி, விக்டோரியன், டெம்பிள் நகைகள் கவர்கின்றன.