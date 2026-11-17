UPDATED : நவ 16, 2026 10:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:24 PM
அன்னூர்: 'நூறு சதவீதம் பேரும் எழுத்தறிவு பெற்றவர்களாக மாற வேண்டும்' என்பதற்காக, மத்திய அரசு, 2022ம் ஆண்டு புதிய பாரத எழுத்தறிவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தி, செயல்படுத்தி வருகிறது. ஆண்டுதோறும் ஜூன் மாதம் வகுப்பு துவங்கி, நவம்பரில் தேர்வு நடைபெறுகிறது.
அன்னூர் வட்டாரத்தில், 39 மையங்களில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக கற்பித்தல் நடந்தது. இதில் ஒவ்வொரு மையத்திலும் 24 முதல் 26 பேர் படித்து வந்தனர். பெரும்பாலும் முதியோர்களே பயிற்சி பெற்று வந்தனர்.
இந்நிலையில் 39 மையங்களில் தேர்வு நடந்தது. இத்திட்டத்தின் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் லதா, வட்டார வள மைய மேற்பார்வையாளர் ஜமுனா ராணி, வட்டார கல்வி அலுவலர் இருதய மரிய ஜோசப் ஆகியோர் தேர்வு மையங்களுக்கு சென்று தேர்வு சரியாக நடக்கிறதா என்று ஆய்வு செய்தனர்.
அன்னூர் தெற்கு துவக்கப்பள்ளியில் தேர்வுக்கு பிறகு முதியோர் கூறுகையில், 'கேள்வித்தாளை எளிதாக வாசிக்க முடிந்தது. தமிழில் எழுதுவதும் சுலபமாக இருந்தது. எண் அறிவு திறன் கேள்விகளுக்கு முழுமையாக பதில் அளிக்க முடியவில்லை' என்றனர்.
வினாத்தாளிலேயே விடை எழுதும்படி அமைந்திருந்தது. வாசித்தல், எழுதுதல், எண் திறனுக்கு தலா 50 மதிப்பெண்கள் என 150 மதிப்பெண்களுக்கு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருந்தன.
அன்னூர் வட்டாரத்தில் 140 ஆண்கள், 827 பெண்கள், என 967 பேர் தேர்வுக்கு பதிவு செய்திருந்தனர். 800க்கும் மேற்பட்டோர் தேர்வு எழுதினார்.