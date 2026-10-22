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ஸ்ரீகுமரன் தங்க மாளிகையில் மாபெரும் காதணி திருவிழா

ஸ்ரீகுமரன் தங்க மாளிகையில் மாபெரும் காதணி திருவிழா

UPDATED : அக் 11, 2026 12:18 AM

ADDED : அக் 11, 2026 12:16 AM

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UPDATED : அக் 11, 2026 12:18 AM ADDED : அக் 11, 2026 12:16 AM

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கோவை: தீபாவளியை முன்னிட்டு ஸ்ரீ குமரன் தங்கமாளிகையில் மாபெரும் காதணி திருவிழா கடந்த 9-ம் தேதி தொடங்கியது.

இத்திருவிழாவில் 100-க்கும் மேற்பட்ட டிசைன்களில் ஆயிரக்கணக்கான காதணிகள் அணிவகுத்துள்ளன. பாரம்பரிய அழகையும், நவீன டிசைன்களின் புதுமையையும் ஒருங்கே கொண்ட பெதர் கலெக்சன், சிக்னேச்சர் காதணிகள், டீன் ஏஜ் காதணிகள், எலக்ட்ரோ-பார்ம் காதணிகள், காஸ்டிங் காதணிகள், பாரம்பரிய காதணிகள், டைமண்ட் காதணிகள் என பல்வேறு வகைகளில் 0.5 கிராம் முதல் 3 பவுன் வரை விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

காதணி திருவிழாவை முன்னிட்டு நடைபெறும் சிறப்பு எக்சேஞ்ச் மேளாவில், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் பழைய தங்க நகைகளை கொடுத்து பவுனுக்கு 1,200 ரூபாய் கூடுதலாக பெற்று புதிய நகைகளாக மாற்றிக் கொள்ளலாம் என நிர்வாகத்தினர் தெரிவித்தனர்.

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