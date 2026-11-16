குப்பையில் வீசப்பட்ட ஷூவிற்குள் நகைகள் மீட்டு ஒப்படைத்த பசுமைப்படை ஊழியர்கள்: திருடர்களுக்கு பயந்து ஒளித்து வைத்த ருசிகரம்
குப்பையில் வீசப்பட்ட ஷூவிற்குள் நகைகள் மீட்டு ஒப்படைத்த பசுமைப்படை ஊழியர்கள்: திருடர்களுக்கு பயந்து ஒளித்து வைத்த ருசிகரம்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 11:02 PM
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், பாலக்காடு மாவட்டம் பட்டாம்பி நகராட்சிக்குட்பட்ட ஹார்மனி தெருவில் வசிப்பவர்கள் ஆசிரியர் தம்பதி ஜான், பீனா.
கடந்த 11ம் தேதி, ஆசிரியை பீனா வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில், குப்பைகளைச் சேகரிப்பதற்காக பெண்களின் அமைப்பான ‘ஹரித கர்ம சேனா’(பசுமைப்படை) உறுப்பினர்கள் அங்கு வந்துள்ளனர்.
அப்போது வீட்டைச் சுத்தம் செய்யும் எண்ணத்தில் இருந்த ஆசிரியர் ஜான், வீட்டில் பயனற்றுக் கிடந்த தனது பழைய ஷூவை எடுத்துக் குப்பைப் பையில் போட்டுள்ளார்.
மாலையில் வீடு திரும்பிய ஆசிரியை பீனா, அந்தப் பழைய ஷூவைத் தேடியுள்ளார். கணவர் அதனைக் குப்பையில் போட்டுவிட்டதாகக் கூறியதைக் கேட்டு அவர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
திருடர்களுக்குப் பயந்து வீட்டின் அலமாரியில் வைக்காமல், யாருக்கும் சந்தேகம் வரக்கூடாது என்பதற்காகப் பல லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்க நகைகளை அந்தப் பழைய ஷூவிற்குள் பீனா ஒளித்து வைத்திருந்துள்ளார்.
இது குறித்து, உடனடியாக வார்டு உறுப்பினர் சுப்பிரமணியனுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
நகராட்சித்தலைவர் ஷாஜி மற்றும் பசுமைப்படை உறுப்பினர்களுக்குத் தகவல் கொடுக்கப்பட்டு, குப்பைக் கிடங்கில் தீவிரத் தேடுதல் வேட்டை தொடங்கியது. தினமும் நான்கைந்து லோடு குப்பைகள் சேகரிக்கப்படும் நிலையில், முதல் நாள் தேடுதலில் ஷூ கிடைக்கவில்லை.
தொடர்ந்து மறுநாளும் ஊழியர்கள் மேற்கொண்ட விடாமுயற்சியால், குப்பைக் குவியலிலிருந்து அந்தப் பழைய ஷூ கண்டெடுக்கப்பட்டது. உள்ளே இருந்த 3 சவரன் தங்க நகைகள் பத்திரமாக இருந்தன.
தங்க நகைகளைத் தேடிக்கண்டுபிடித்து நேர்மையுடன் ஒப்படைத்த பட்டாம்பி 'ஹரித கர்ம சேனா' உறுப்பினர்களுக்குப் பொதுமக்களும், ஆசிரியர் தம்பதியும் நெகிழ்ச்சியுடன் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்துள்ளனர்.