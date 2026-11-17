UPDATED : நவ 16, 2026 09:45 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:42 PM
கோவை: கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த மக்கள் குறைதீர் கூட்டத்தில் வழக்கம்போல் பல கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.
* சிங்காநல்லூர், உப்பிலிய நாயக்கர் வீதியை சேர்ந்த சுசிலா கூறுகையில், நடக்க முடியாத மாற்றுத்திறனாளி மகனுடன் சொந்த வீட்டில் வசித்து வந்தேன். வீடு பழுதானதால் அதை இடித்து புதிதாக கட்டினேன். வீடு இடிக்கும்போது இ.பி.,யில் இருந்து மின் இணைப்பை துண்டித்தார்கள். இப்போது வீடு கட்டி முடித்துவிட்டேன். ஆனால், இதுவரை மின் இணைப்பு வழங்கவில்லை. 'புதிதாக கம்பம் நட்டால்தான் இணைப்பு தருவோம்' என்கிறார்கள்; ஏற்கனவே இருந்த கம்பத்தில் இருந்து இணைப்பு தர மறுக்கிறார்கள் என்றார்.
* பிறப்பு சான்றிதழ் இல்லாததால் சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், அதற்கு அனுமதி வழங்க கோரியும் சிறுமுகையை சேர்ந்த கவுதம் மனு அளித்தார்.
* சூலூர் பீடம்பள்ளி, நடுப்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள விநாயகர் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தை, இந்து அறநிலைய துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமானது என சர்வே செய்து, 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அறநிலைய துறைக்கு சொந்தமான இடம் என அறிவிப்பு பலகை வைத்துள்ளனர்; நடவடிக்கை கோரி அக்கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.
* நாயக்கன்பாளையம், ஸ்ரீ பாரதி நகர் பகுதியில் தெருவிளக்கு, பொது கழிப்பிடம் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளை சரிசெய்து தர வலியுறுத்தி அம்பேத்கர் மக்கள் விடுதலை கழகத்தினர் மனு அளித்தனர்.
* மதுக்கரை, அறிவொளி நகரை சேர்ந்த கவிதா என்பவர், ஏழ்மையான நிலையில் ஐந்து பெண் குழந்தைகளுடன் வசிப்பதால் வாழ்வாதார உதவி கோரினார்.
இது போல் 458 கோரிக்கை மனுக்கள் பெறப்பட்டன.