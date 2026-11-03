தம்பதியிடம் வழிப்பறி: ‘மாஜி’ போலீஸ்காரர் கைது

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ADDED : நவ 02, 2026 11:43 PM
காங்கயம்: காங்கயத்தில் தம்பதியிடம் வழிப்பறியில் ஈடுபட்ட ஆயுதப்படை முன்னாள் போலீஸ்காரரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பூர் மாவட்டம், வெள்ளகோவில், கே.பி.சி., நகரை சேர்ந்தவர் சூரஜ், 29, சிவில் இன்ஜினியர். இவரது மனைவி யசோதா பிரியா, 29. தம்பதிக்கு சஷ்டி, 2 என்ற மகனும், சம்ருதி, 2 என்ற மகளும் உள்ளனர். கடந்த, 2 நாள் முன் சொந்த வேலை காரணமாக கோவை செல்வதற்காக, காங்கயத்தில் ஓட்டலில் அறை எடுத்து தங்கினர். அப்போது, அங்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர் அறைக்குள் நுழைந்து, தன்னை போலீஸ் என கூறி, கத்தியை காட்டி மிரட்டி தம்பதியிடம் இருந்து, ஏழு சவரன் நகையை பறித்து சென்றார்.
உடனே, தம்பதி சத்தம் போட்டனர். மக்கள் உதவியோடு தப்பிய நபரை மடக்கி பிடித்து காங்கயம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில், அந்நபர், திருச்சி மாவட்டம், சேவலுாரை சேர்ந்த பாவாசா, 33 என்பதும், சென்னையில் ஆயுதப்படையில் பணியாற்றிய போது, பணியில் ஒழுங்கீனமாக இருந்த காரணத்தால், 2024ம் ஆண்டு நிரந்தரமாக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டதும் தெரிந்தது. அவரை கைது செய்த காங்கயம் போலீசார், நகையை மீட்டனர்.